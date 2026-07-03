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Xã Chư Prông giành ngôi nhất môn Vovinam tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai

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R'Ô HOK
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(GLO)- Sau 3 ngày tranh tài, môn Vovinam trong khuôn khổ chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 đã bế mạc vào chiều 2-7.

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Các vận động viên thi đấu nội dung quyền đòn chân tấn công (nam). Ảnh: R.H

Môn Vovinam thu hút hơn 160 vận động viên (VĐV) của 21 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia tranh tài ở 30 nội dung, gồm 8 nội dung quyền và 22 nội dung đối kháng.

Ở nội dung quyền, các VĐV thi đấu các bài: Ngũ môn quyền (nam), Long hổ quyền (nữ), tự vệ nữ, song luyện mã tấu (nam), song luyện 3 (nữ), quyền đồng đội nam (Tứ trụ quyền), quyền đồng đội nữ (Long hổ quyền) và đòn chân tấn công (nam).

Nội dung đối kháng có 22 hạng cân, gồm 11 hạng cân nam (từ 42 kg đến 75 kg) và 11 hạng cân nữ (từ 39 kg đến 70 kg).

Trong những ngày tranh tài tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku (phường Pleiku), các VĐV đã mang đến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn với những trận đối kháng quyết liệt cùng các bài quyền đẹp mắt, kỹ thuật, thể hiện chất lượng chuyên môn cao.

Kết quả, đoàn xã Chư Prông xuất sắc xếp vị trí thứ nhất với 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Xếp thứ hai là phường Pleiku với 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Phường An Khê đứng thứ ba với 3 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

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