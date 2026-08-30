Hơn 370 VĐV tranh tài tại Giải cờ vua chào mừng năm học mới

(GLO)- Sáng 30-8, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ (CLB) T chess và CLB Chess Grandmasters phối hợp tổ chức Giải cờ vua chào mừng năm học mới mở rộng 2026.

Tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải. Ảnh: H.V

Giải đấu thu hút hơn 370 vận động viên (VĐV) đến từ 15 đơn vị tham gia. Các kỳ thủ tranh tài ở các nhóm tuổi U6, U7, U8, U9, U10, U11, U13; nhóm mở rộng (dành cho VĐV trên 13 tuổi) và nhóm phụ huynh.

Giải thu hút đến hơn 370 VĐV tham gia. Ảnh: H.V

Ở mỗi nhóm, các kỳ thủ thi đấu các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Các nhóm tuổi thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 ván cờ nhanh, với thời gian 10 phút cộng 5 giây cho mỗi nước đi. Những nhóm có dưới 8 VĐV đăng ký thi đấu theo thể thức vòng tròn.

Sự đồng hành, ủng hộ của các bậc phụ huynh góp phần tạo thêm động lực để các kỳ thủ trẻ mạnh dạn tham gia thi đấu, giao lưu và tích lũy kinh nghiệm. Ảnh: H.V

Giải được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người yêu thích môn cờ vua; tạo điều kiện để các kỳ thủ giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ, hướng đến các giải đấu cấp quốc gia.

Qua giải đấu, Ban Tổ chức cũng có thêm cơ sở tuyển chọn và bồi dưỡng những tài năng trẻ, bổ sung lực lượng cho đội năng khiếu cờ vua tỉnh Gia Lai.