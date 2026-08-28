Bộ Tham mưu giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội thao TDTT Quân đoàn 34 năm 2026

Hội thao quy tụ hơn 500 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 21 cơ quan, đơn vị, nhà trường trực thuộc Quân đoàn 34 tham gia tranh tài 4 môn: bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn và pickleball.

Ban Tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt thành tích cao tại hội thao. Ảnh: N.T

Qua 8 ngày thi đấu sôi nổi, các vận động viên đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, với tinh thần đoàn kết, trung thực, an toàn. Chất lượng thi đấu được nâng lên, nhiều tập thể, cá nhân thể hiện thành tích nổi bật, nhất là môn bóng chuyền và bóng bàn.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao. Giải toàn đoàn, Bộ Tham mưu giành giải Nhất; Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn 9 giành giải Nhì; Lữ đoàn Tăng 273 giành giải Ba.

Các vận động viên thi đấu nội dung bóng bàn đơn nam. Ảnh: N.T

Bộ Tham mưu cũng giành giải Nhất quần vợt đôi nam, cầu lông đôi nam, bóng bàn đôi nam và bóng bàn đơn nam. Lữ đoàn Tăng 273 giành giải Nhất cầu lông đơn nam. Cục Hậu cần-Kỹ thuật giành giải Nhì cầu lông đôi nam, bóng bàn đôi nam và bóng bàn đơn nam. Ở nội dung bóng chuyền nam, Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn 9 giành giải Nhất; Bộ Tham mưu giành giải Nhì.

Hội thao là hoạt động thiết thực chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; đồng thời đánh giá kết quả phong trào TDTT, rèn luyện thể lực tại các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn Quân đoàn 34. Qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.