Chủ động bảo đảm an ninh, an toàn cho Năm Du lịch quốc gia

(GLO)- Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến thu hút đông đảo đại biểu, du khách trong và ngoài nước, đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm an ninh, trật tự.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn thiếu tướng Lê Quang Nhân-Giám đốc Công an tỉnh, về công tác chuẩn bị và các giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm an toàn cho chuỗi sự kiện quan trọng này.

CA tỉnh họp bàn các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: ĐVCC

* Thưa đồng chí, để bảo đảm an ninh, an toàn cho Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 vào ngày 28-3 tới, Công an tỉnh đã chuẩn bị như thế nào?

- Xác định đây là sự kiện chính trị, văn hóa quy mô lớn, dự kiến thu hút khoảng 50.000 người tham dự, cùng chuỗi hoạt động diễn ra liên tục, phạm vi rộng, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn từ sớm, từ xa. Các kế hoạch được cụ thể hóa theo từng nội dung, địa bàn, thời điểm; phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng, bảo đảm chủ động, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh. Cụ thể, Công an tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện theo nhiều vòng, nhiều lớp, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ nhưng thông thoáng. Phương án phân luồng, điều tiết giao thông được xây dựng chi tiết, phù hợp đặc điểm từng tuyến, từng thời điểm, nhằm hạn chế tối đa ùn tắc, tạo thuận lợi cho đại biểu và người dân tham gia sự kiện. Công tác kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực tổ chức được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn nhưng không gây phiền hà. Các lực lượng như Cảnh sát PCCC&CNCH, Cảnh sát cơ động, CSGT và các lực lượng liên quan đã kiểm tra các điều kiện an toàn tại khu vực tổ chức; bố trí lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh. Bên cạnh đó, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành rà soát tổng thể các yếu tố có thể ảnh hưởng đến ANTT để kịp thời bổ sung, điều chỉnh phương án. Mục tiêu là bảo đảm lễ khai mạc diễn ra an toàn tuyệt đối, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách và nhân dân.

* Với nhiều hoạt động diễn ra xuyên suốt trong năm 2026, chắc chắn Công an tỉnh đã có kế hoạch giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn…

- Ngay sau khi tỉnh được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng thể bảo đảm ANTT cho toàn bộ chuỗi hoạt động. Trên cơ sở đó, các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương triển khai nhiệm vụ đồng bộ, bám sát thực tiễn từng địa bàn. Trọng tâm là tăng cường nắm tình hình từ cơ sở, chủ động phát hiện sớm các yếu tố tiềm ẩn phức tạp. Các khu, điểm du lịch, địa bàn tập trung đông người, nơi diễn ra sự kiện được rà soát, đánh giá kỹ để xây dựng phương án phù hợp, không để bị động, bất ngờ. Các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực trung tâm, điểm du lịch; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Đồng thời, chú trọng phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng hoạt động du lịch để gây ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương. Công tác quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhất là lĩnh vực lưu trú, dịch vụ du lịch được siết chặt; việc kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở chấp hành quy định pháp luật được thực hiện thường xuyên, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh. Cùng với đó, Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo đảm ANTT; phát huy vai trò của người dân, DN trong phát hiện, cung cấp thông tin, giữ vững ổn định từ cơ sở.

Công an phường Quy Nhơn Nam tuần tra địa bàn đảm bảo tình hình an ninh trật tự từ cơ sở. Ảnh: K.A

* Thưa đồng chí, trong thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh xác định những nhiệm vụ trọng tâm nào để góp phần tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026?

- Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững ổn định tình hình ANTT trong mọi tình huống. Toàn lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để phát sinh điểm nóng. Công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm được thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào các loại tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, các hành vi gây mất an ninh tại khu du lịch, nơi tập trung đông người. Lực lượng Công an cơ sở tiếp tục bám địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề ngay từ khi mới phát sinh. Hoạt động tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên, linh hoạt theo từng địa bàn, thời điểm; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng. Đặc biệt, lực lượng Công an tỉnh chú trọng xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân thân thiện, trách nhiệm, gần gũi với nhân dân và du khách, góp phần tạo dựng hình ảnh Gia Lai an toàn, thân thiện, nâng cao niềm tin của người dân và du khách.

* Trân trọng cảm ơn đồng chí!