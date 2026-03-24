Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai
Gia Lai hôm nay Du lịch xanh Điểm đến Gia Lai Khám phá và trải nghiệm Văn hóa và Bản sắc Ẩm thực Gia Lai Cẩm nang du lịch Đi muôn phương Multimedia

Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026:

Công an tỉnh huy động 100% quân số để bảo đảm an ninh trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 24-3, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Theo dự kiến, lễ khai mạc với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” diễn ra tối 28-3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thu hút hơn 50.000 đại biểu, du khách tham dự, trong đó có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan ngoại giao, nhà đầu tư, cơ quan báo chí quốc tế. Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm ANTT.

Hơn 1.000 CBCS được điều động tham gia đảm bảo ANTT trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá tiến độ triển khai nhiệm vụ theo từng lĩnh vực. Công an tỉnh xác định huy động tối đa lực lượng, phương tiện; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, lực lượng vũ trang địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng-chống tội phạm, cháy nổ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời, phát huy vai trò lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, huy động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia hỗ trợ, góp phần xây dựng hình ảnh địa phương văn minh, thân thiện, an toàn.

Đại tá Phạm Hữu Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Quang Nhân nhấn mạnh: Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 là sự kiện rất quan trọng, có ý nghĩa lớn trong quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế và thu hút đầu tư của tỉnh. Do đó, yêu cầu toàn lực lượng Công an tỉnh huy động 100% quân số, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai nhiệm vụ nghiêm túc, chu đáo, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động, góp phần tổ chức thành công sự kiện, tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đánh giá bài viết

Ký ức tháng Ba

(GLO)- Tháng ba về trên cao nguyên, mang theo nhịp chuyển mùa rất khẽ. Nắng bắt đầu hanh hao, khô và nóng hơn. Những cành phượng non xanh mướt chớm nụ, đâu đó vang lên tiếng ve như báo hiệu mùa hạ đang gõ cửa.

Paperfest - Nơi đôi tay được "ngọ ngoạy"

(GLO)- "Ngọ ngoạy - Paperfest" được 2S Tinkering khởi xướng và được đồng hành bởi Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn. Sự kiện đã tạo nên một không gian rộn ràng, đầy ắp tiếng cười đùa, nơi đôi tay của các bạn nhỏ luôn được "ngọ ngoạy", khám phá, trải nghiệm với giấy, với sắc màu. 

Quy Nhơn trong mắt du khách quốc tế

(GLO)- Trong cảm nhận của nhiều du khách quốc tế, Quy Nhơn là điểm sáng mang vẻ đẹp nguyên sơ và bình yên hiếm thấy ở khu vực Đông Nam Á. Với vẻ đẹp hoang sơ, nền văn hóa phong phú và ẩm thực đặc sắc, Quy Nhơn đang dần khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nhà thiết kế Nguyễn Hạnh và tình yêu áo dài

(GLO)- Ở phố núi Pleiku, có một người phụ nữ lặng lẽ kể câu chuyện của mình bằng tà áo dài. Từ tình yêu với văn hóa Việt đã thôi thúc bà cầm kéo, cầm kim để gìn giữ vẻ đẹp của tà áo dài theo cách rất riêng.

Podcast Người Gia Lai kể chuyện: Đinh Quốc Thích - Làm du lịch từ những câu chuyện chân thật

(GLO)- Khi Gia Lai bước vào Năm Du lịch Quốc gia 2026, mỗi người dân đều có thể trở thành một “đại sứ du lịch”. Những người trẻ làm du lịch như anh Đinh Quốc Thích đang nỗ lực tạo ra trải nghiệm khác biệt cho du khách từ những câu chuyện chân thật, gần gũi về quê hương xứ sở.

Khi di sản trở thành… sản phẩm du lịch

(GLO)- Những năm gần đây, tỉnh Gia Lai chú trọng khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử và khoa học để hình thành những sản phẩm du lịch riêng có, tạo dấu ấn khác biệt cho điểm đến, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.