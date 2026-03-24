Công an tỉnh huy động 100% quân số để bảo đảm an ninh trật tự

Theo dự kiến, lễ khai mạc với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” diễn ra tối 28-3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thu hút hơn 50.000 đại biểu, du khách tham dự, trong đó có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan ngoại giao, nhà đầu tư, cơ quan báo chí quốc tế. Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm ANTT.

Hơn 1.000 CBCS được điều động tham gia đảm bảo ANTT trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá tiến độ triển khai nhiệm vụ theo từng lĩnh vực. Công an tỉnh xác định huy động tối đa lực lượng, phương tiện; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, lực lượng vũ trang địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng-chống tội phạm, cháy nổ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời, phát huy vai trò lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, huy động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia hỗ trợ, góp phần xây dựng hình ảnh địa phương văn minh, thân thiện, an toàn.

Đại tá Phạm Hữu Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Quang Nhân nhấn mạnh: Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 là sự kiện rất quan trọng, có ý nghĩa lớn trong quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế và thu hút đầu tư của tỉnh. Do đó, yêu cầu toàn lực lượng Công an tỉnh huy động 100% quân số, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai nhiệm vụ nghiêm túc, chu đáo, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động, góp phần tổ chức thành công sự kiện, tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè trong nước và quốc tế.