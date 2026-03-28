Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch.

Gia Lai sẵn sàng khai hội

Trước thềm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Gia Lai đã “kích hoạt” ở mức cao nhất về công tác tổ chức, sẵn sàng khai hội - mở màn cho một mùa du lịch được kỳ vọng bứt phá cả về quy mô lẫn chất lượng.

Công an tỉnh Gia Lai họp bàn phương án đảm bảo an ninh an toàn tại Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: ĐVCC

Tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) - nơi diễn ra lễ khai mạc chính vào tối 28-3, các hạng mục sân khấu, âm thanh, ánh sáng đã hoàn thiện những khâu cuối cùng. Sân khấu được thiết kế mở, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại với những chất liệu văn hóa bản địa. Đêm hội không chỉ là thông điệp nghệ thuật, mà còn là cách để Gia Lai định vị hình ảnh du lịch vừa hùng vĩ - nguyên sơ, vừa năng động - hội nhập.

Để sự kiện diễn ra thuận lợi, công tác đảm bảo an ninh, y tế, giao thông và dịch vụ đã được triển khai đồng bộ, tạo thế chủ động trong việc đón lượng khách lớn. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng không chỉ phục vụ Tuần lễ khai mạc mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài, nâng tầm hình ảnh du lịch Gia Lai và khu vực.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Hồng Phúc

Hiện Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn theo hướng chủ động từ sớm, từ xa. Kế hoạch được cụ thể hóa theo từng nội dung, địa bàn và thời điểm; phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống phát sinh. Đặc biệt, Công an tỉnh đã huy động 100% quân số ứng trực nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho lễ khai mạc.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) - cho biết: Đơn vị đã kiểm tra, rà soát toàn diện các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở lưu trú; kiên quyết yêu cầu khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót có nguy cơ phát sinh cháy, nổ.

“Chúng tôi duy trì lực lượng thường trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; qua đó bảo đảm môi trường lưu trú an toàn, phục vụ tốt hoạt động của du khách trong thời gian diễn ra lễ khai mạc” - Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, hướng dẫn người dân tham gia giao thông tại khu vực sẽ diễn ra lễ khai mạc. Ảnh: Dương Linh

Trong khi đó, lực lượng CSGT cũng chủ động phương án điều tiết giao thông không chỉ tại khu vực trung tâm nơi diễn ra lễ khai mạc mà còn kiểm soát tại các tuyến đường khác để đảm bảo việc lưu thông được trật tự và thông thoáng. Phương án phân luồng và điều tiết giao thông được xây dựng khoa học để bảo đảm lưu thông thông suốt, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc.

Thời điểm này, toàn ngành Y tế luôn trong trạng thái thực hiện nghiêm phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, tổ chức trực y tế 24/24 giờ, bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị và phương tiện cấp cứu. Hệ thống thông tin liên lạc được duy trì thông suốt, sẵn sàng kích hoạt các phương án ứng phó khẩn cấp.

Xe cấp cứu túc trực xung quanh nơi diễn ra sự kiện. Ảnh: Thảo Khuy

Ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế thông tin: “Ngành Y tế đã xây dựng phương án tổng thể, huy động tối đa nguồn lực nhằm chăm sóc sức khỏe cho đại biểu và du khách; duy trì trạng thái sẵn sàng cao trong cấp cứu, điều trị, đồng thời kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng trong suốt thời gian diễn ra sự kiện”.

Tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Sở Y tế thành lập Tổ chỉ huy y tế hiện trường do lãnh đạo Sở trực tiếp điều hành, chịu trách nhiệm điều phối lực lượng cấp cứu, xe cứu thương và các cơ sở điều trị. Trong trường hợp xảy ra sự cố lớn, phương án “báo động đỏ ngoại viện” sẽ được triển khai ngay để xử lý kịp thời.

Song song với đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong suốt Tuần lễ khai mạc, nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc và các sự cố liên quan. Công tác truyền thông, tập huấn về an toàn thực phẩm cũng được đẩy mạnh đối với các khách sạn, nhà hàng và đơn vị tham gia phục vụ.

Trường Đại học Quy Nhơn bố trí điểm đậu xe với quy mô 320 chỗ dành cho đại biểu về dự Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Trần Dung

Tại các bến xe, sân bay, bãi đỗ xe... hiện đã được đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, môi trường sạch đẹp, tạo ấn tượng tốt cho du khách khi đến với Gia Lai.

Phương án bố trí bãi đỗ xe phục vụ lễ khai mạc được xây dựng chi tiết với khoảng 620 chỗ đậu xe; các tuyến đường dẫn vào trung tâm được tổ chức phân luồng hợp lý; hệ thống vận tải hành khách từ xe buýt đến taxi, xe công nghệ được huy động tối đa...

Sức hút từ đêm hội

Những ngày này, Gia Lai “nóng” lên từng giờ trước thềm lễ khai mạc. Tại các trục đường chính, khu vực trung tâm và ven biển, lượng du khách đổ về ngày càng đông, mang theo sự háo hức chờ đợi sự kiện lớn nhất của ngành du lịch trong năm.

Du khách đổ về Gia Lai trước những ngày diễn ra lễ khai mạc để tham quan, tìm hiểu về danh thắng, bản sắc của vùng đất "đại ngàn chạm biển xanh". Ảnh: Trần Dung

Mang theo tâm thế háo hức và kỳ vọng về một mùa hội lớn, chị Trần Minh Ngọc (TP. Hồ Chí Minh) có mặt tại Gia Lai trước 2 ngày diễn ra lễ khai mạc chia sẻ: dù đã nhiều lần đến với Gia Lai nhưng lần này tôi nhận thấy một hình ảnh Gia Lai rất khác. Tại các tuyến đường trung tâm, khu lưu trú và điểm tham quan, lượng người tăng rõ rệt theo từng ngày, tạo nên nhịp điệu sôi động hiếm thấy.

“Dòng người đổ về không đơn thuần là sự gia tăng về số lượng, mà còn là tín hiệu cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của Gia Lai trên bản đồ du lịch. Điều mà Gia Lai hướng tới là làm sao để du khách nhớ đến không chỉ là cảnh quan, mà còn chuyên nghiệp trong tổ chức và chân thành trong cách đón tiếp” - chị Ngọc bày tỏ.

Đoàn khách quốc tế lựa chọn thời điểm diễn ra sự kiện Khai mạc Năm Du lịch quốc gia để khám phá vùng đất Gia Lai. Ảnh: Phan Hiếu

Không chỉ du khách trong nước, nhiều đoàn khách quốc tế cũng lựa chọn thời điểm này để khám phá vùng đất Gia Lai, kết hợp trải nghiệm lễ hội và du lịch sinh thái. Các khách sạn, homestay nhanh chóng kín chỗ, nhiều điểm du lịch nhộn nhịp từ sáng sớm đến chiều muộn.

Sáng 27-3, tàu du lịch quốc tế Noble Caledonia - Island Sky đã cập Cảng Quy Nhơn, chủ yếu là du khách mang quốc tịch Anh và Ireland. Đây là chuyến tàu du lịch quốc tế thứ 2 cập cảng Quy Nhơn trong năm 2026. Theo kế hoạch, trong thời gian lưu lại, ngoài tham gia sự kiện lễ khai mạc, khoảng 79 du khách sẽ tiếp tục tham quan tại địa phương, với các điểm đến tiêu biểu như: Chùa Ông Núi, Tháp Đôi, thưởng thức biểu diễn võ cổ truyền và trải nghiệm văn hóa đặc trưng của vùng đất võ.

Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn chu đáo đón khách du lịch trước thềm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Dương Linh

Trước sức hút của Năm Du lịch quốc gia, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng đã chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, chuẩn hóa đội ngũ nhân sự và tăng cường các điều kiện phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Tại khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), công suất phòng hiện đã đạt 100%. Đơn vị tập trung củng cố đội ngũ nhân sự theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao tác phong, thái độ phục vụ; đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm tạo môi trường lưu trú an toàn, thuận tiện.

Ông Hồ Thanh Trình - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn - cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng tận dụng tốt cơ hội này để nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến thân thiện”.

Du khách nước ngoài làm thủ tục lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Dương Linh

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, quảng bá Năm Du lịch quốc gia, Tỉnh đoàn Gia Lai đã xây dựng lộ trình triển khai xuyên suốt với nhiều nội dung, phần việc cụ thể, đồng bộ. Nội dung tuyên truyền được cụ thể hóa thông qua việc quảng bá các điểm đến bằng sản phẩm số.

Theo anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thống nhất theo chủ đề. Các nội dung sẽ được lồng ghép xuyên suốt trong tất cả hoạt động, chương trình của tổ chức Đoàn.

Công trình thanh niên “Số hóa di tích lịch sử - văn hóa Chùa Bà Nước Mặn” - Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Ảnh: ĐVCC

Cùng với tuyên truyền trực quan, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên không gian mạng; đồng thời vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tương tác, chia sẻ trên trang cá nhân để lan tỏa thông tin về Năm Du lịch quốc gia.

“Các đội hình thanh niên tình nguyện được thành lập tại các điểm du lịch để hỗ trợ du khách, hướng dẫn thông tin, góp phần xây dựng hình ảnh thân thiện, văn minh. Lực lượng này được yêu cầu đảm bảo tác phong, kỹ năng giao tiếp, đồng thời có khả năng sử dụng ngoại ngữ khi cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước” - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho hay.

Kỳ vọng vào một hành trình mới đầy ấn tượng của Gia Lai từ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Nguyễn Dũng

Từ nền tảng chuẩn bị kỹ lưỡng, Gia Lai đang đếm ngược chờ thời khắc khai màn và kỳ vọng mở ra một hành trình mới đầy ấn tượng, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia.