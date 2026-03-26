Gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị phục vụ Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Chỉ còn hơn 1 ngày nữa sẽ diễn ra Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục nhằm mang đến một mùa lễ hội an toàn, văn minh và đầy ấn tượng cho du khách.

Hoàn thiện hạ tầng phục vụ sự kiện

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, ngành xây dựng đã tập trung kiểm tra thực tế tại các bến xe, sân bay, bãi đỗ xe, hệ thống giao thông và khu vực tổ chức sự kiện.

“Mục tiêu là đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, giao thông thông suốt, môi trường sạch đẹp, tạo ấn tượng tốt cho du khách khi đến với Gia Lai”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Đáng chú ý, phương án bố trí bãi đỗ xe phục vụ lễ khai mạc được xây dựng chi tiết với khoảng 620 chỗ đậu xe, gồm: Trường Đại học Quy Nhơn (khoảng 320 chỗ, phục vụ đại biểu các tỉnh, thành phố); Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ (khoảng 200 chỗ, phục vụ các sở, ngành, đã lắp 15 bộ đèn chiếu sáng tạm); Khu đất K200 (khoảng 100 chỗ, phục vụ đại biểu và người dân, đã lắp 5 bộ đèn chiếu sáng).

Dự kiến, bên trong Trường Đại học Quy Nhơn sẽ bố trí 1 điểm đậu xe dành cho đại biểu về dự Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Trọng Lợi

Hiện các mặt bằng cơ bản hoàn tất, lực lượng chức năng đã sẵn sàng phân luồng, hướng dẫn phương tiện ra vào, đảm bảo trật tự, an toàn.

Các tuyến đường đô thị và quốc lộ do Sở Xây dựng quản lý cũng được tăng cường kiểm tra, rà soát, duy tu, bảo dưỡng hệ thống biển báo, chỉ dẫn, đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ người dân và du khách.

Tăng tốc chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 26-3, tại khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành và các tuyến đường lân cận, công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đang tất bật thực hiện các phần việc liên quan. Hàng chục công nhân được huy động để lắp đặt 50 nhà vệ sinh di động, bố trí nhân sự trực đảm bảo vệ sinh trong suốt thời gian hoạt động, đồng thời tổ chức thu gom rác thải và bố trí 70 thùng rác tại các điểm trọng yếu. Công tác phun rửa đường, vệ sinh bãi biển cũng được triển khai đồng bộ, đặc biệt tại khu vực tổ chức sự kiện và bãi biển Quy Nhơn, nhằm đảm bảo cảnh quan sạch sẽ và an toàn cho người dân, du khách trong những ngày cao điểm.

Công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định lắp đặt nhà vệ sinh di động tại khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành vào sáng 26-3. Ảnh: Trọng Lợi

Bà Nguyễn Thị Xuân Biên, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định, cho hay: “Chúng tôi đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đảm bảo môi trường luôn sạch sẽ trước, trong và sau sự kiện, góp phần tạo hình ảnh đẹp cho địa phương”.

Cùng với công tác vệ sinh, hệ thống chiếu sáng đô thị, đèn trang trí, cổng chào và bảng nhận diện sự kiện đã được lắp đặt và điều chỉnh thời gian vận hành phù hợp, đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục trong suốt tuần lễ khai mạc. Logo nhận diện sự kiện “Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026” đã lắp đặt tại các cổng chào trên địa bàn hai đô thị: Khu vực Gia Lai Tây (Pleiku cũ) với cổng chào trên các tuyến Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Trần Phú, Cách Mạng Tháng 8, Lê Duẩn và khu vực Gia Lai Đông tại khu vực Hồ Le, Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hồ sinh thái Đống Đa và các cổng chào khác, hoàn thành ngày 24.3.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách

Công tác vận tải được triển khai toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp này. Theo Sở Xây dựng, các hãng hàng không đã tăng chuyến bay đến Pleiku và Quy Nhơn; trong đó Vietnam Airlines đã bổ sung chuyến Pleiku - Hà Nội vào các ngày thứ Hai, Tư, Bảy hằng tuần, Vietjet Air cũng đang chuẩn bị kế hoạch tăng chuyến.

Sân khấu phục vụ lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được lắp dựng rất hoành tráng. Ảnh: Trọng Lợi

Cùng với đó, ngành chức năng đã làm việc với đơn vị đường sắt và các DN vận tải hành khách, yêu cầu tăng cường phương tiện, phục vụ liên tục, không để xảy ra tình trạng quá tải. Các đơn vị taxi, xe buýt, xe hợp đồng đã hoàn thành việc dán 1.500 bộ nhận diện sự kiện.

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn cho du khách, các DN vận tải đã chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện trước khi đưa vào khai thác. Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng địa ốc Thái Bình (Chi nhánh Quy Nhơn), công tác này được triển khai đồng loạt với gần 30 xe điện du lịch.

Ông Hồ Thanh Khiết, Giám đốc đơn vị chia sẻ, tất cả phương tiện đều được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục hư hỏng, đảm bảo an toàn trước khi phục vụ khách.

“Chúng tôi lập nhóm sửa chữa riêng để tiếp nhận thông tin từ tài xế. Khi xe phát sinh sự cố sẽ được xử lý ngay trong ngày; nếu không đảm bảo, xe sẽ tạm dừng hoạt động và được thay thế bằng phương tiện khác. Đặc biệt, hệ thống đèn và phanh luôn được kiểm tra kỹ vì đây là hai yếu tố quan trọng nhất đối với an toàn xe”, ông Khiết nói.

Tại Sun Taxi chi nhánh Bình Định, việc kiểm tra phương tiện được thực hiện nghiêm túc mỗi ngày. Ông Lê Hùng Thịnh, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Sun Taxi tại Bình Định, bày tỏ: “Trước mỗi ca hoạt động, phương tiện đều được kiểm tra kỹ thuật. Bộ phận xưởng trực 24/24 để kịp thời xử lý sự cố, đảm bảo an toàn”.

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra gương chiếu hậu của xe điện. Ảnh: Trọng Lợi

Ở góc độ lái xe, anh Phan Tấn Duy (tài xế xe điện của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng địa ốc Thái Bình) thổ lộ, trước khi xuất bến lái xe phải kiểm tra toàn bộ hệ thống xe. Khi lưu thông phải luôn nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn; tuân thủ quy định không chở quá số người để đảm bảo an toàn giao thông.

Hiện toàn tỉnh có 3 DN kinh doanh xe điện du lịch với 119 phương tiện, tất cả đều được kiểm tra, đáp ứng quy định an toàn kỹ thuật.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc chủ động chuẩn bị đồng bộ từ hạ tầng, môi trường đến vận tải không chỉ đảm bảo cho lễ khai mạc diễn ra thành công, còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh du lịch Gia Lai thân thiện, an toàn và chuyên nghiệp trong mắt du khách trong nước và quốc tế.