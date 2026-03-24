Gia Lai khai màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng đại nhạc hội quy mô lớn chưa từng có

(GLO)- Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 28-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật biểu diễn và công nghệ sân khấu hiện đại.

Chương trình nghệ thuật khai màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, với cấu trúc 4 chương nghệ thuật liên hoàn, gồm: Khởi nguyên - Linh khí đại ngàn - Hào khí Tây Sơn - Đại ngàn chạm biển xanh.

Phần mở màn được thiết kế như một chuỗi đại cảnh nối tiếp, với hiệu ứng sân khấu và chuyển động đóng vai trò dẫn dắt chính, kết hợp nghệ thuật biểu diễn hiện đại với chất liệu văn hóa truyền thống, tái hiện hành trình kết nối từ đại ngàn đến biển xanh thông qua ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng thị giác.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa chất liệu văn hóa truyền thống và ngôn ngữ biểu diễn hiện đại, tạo nên không gian trình diễn giàu bản sắc và cảm xúc. Ảnh: BTC

Không gian nghệ thuật được xây dựng như một bức tranh chuyển động liên tục, nơi âm thanh cồng chiêng Tây Nguyên hòa cùng tinh thần lịch sử và nhịp sống đương đại, khắc họa sự giao thoa giữa cảnh quan đại ngàn và không gian duyên hải miền Trung. Các lớp diễn mang tính biểu trưng cho sự khởi nguyên của sự sống, dòng chảy văn hóa và khát vọng phát triển của vùng đất.

Sau phần mở màn, chương trình sẽ chuyển sang Mega Concert quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ quen thuộc như: Isaac, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Tez, Mason Nguyễn, Sơn.K, Lamoon, Bùi Trường Linh, CONGB và Juky San... hứa hẹn sẽ mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại, đồng thời tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động cho sân khấu khai mạc.

Setlist chương trình đang dần được hé lộ với loạt ca khúc quen thuộc từ “Vũ trụ Say Hi” như: Walk, Bắc thang lên hỏi ông trời, No Alcohol, Hermosa… Những bản hit gắn liền với khán giả trẻ hứa hẹn sẽ được làm mới qua các phiên bản trình diễn đặc biệt, kết hợp dàn dựng ánh sáng, hiệu ứng sân khấu và chuyển động quy mô lớn, tạo nên trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc.

Sân khấu Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được đầu tư quy mô lớn với hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình hiện đại. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, đây là một trong những lần hiếm hoi các “anh trai” và “em xinh” của mùa 1 và mùa 2 cùng hội tụ trên một sân khấu trong khuôn khổ sự kiện cấp quốc gia.

Sự giao thoa giữa nhiều cá tính âm nhạc trong cùng một đại nhạc hội được kỳ vọng sẽ tạo nên loạt tiết mục kết hợp bùng nổ, trở thành điểm nhấn được chờ đợi nhất, đồng thời đẩy cao trào cảm xúc cho toàn bộ đêm diễn.

Theo Ban tổ chức, Mega Concert khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, vũ công và diễn viên quần chúng tham gia trình diễn, đồng thời khẳng định tầm vóc của một đại nhạc hội cấp quốc gia khi huy động tới 2.200 nhân sự vận hành và biểu diễn.

Trong đó, 500 người thuộc ekip sản xuất - nội dung - truyền thông, 400 diễn viên quần chúng, 300 dancer và nghệ sĩ xiếc, 500 nhân sự an ninh - cơ động - bảo an và 500 nhân sự hậu cần phụ trách lễ tân, vệ sinh và y tế xuyên suốt sự kiện.

Hệ thống sân khấu cũng được đầu tư ấn tượng với kích thước 116 m ngang x 40 m sâu, kết hợp màn hình LED dài 108 m, cao 13 m, tạo nên không gian trình diễn đa lớp, cho phép vận hành đồng thời nhiều phân cảnh thực cảnh và đại nhạc hội hiện đại. Khu vực khán đài dài 93 m, sâu 23 m được xây dựng nhằm đảm bảo sức chứa lớn và góc nhìn tối ưu cho khán giả.

Bên cạnh đó, công tác ghi hình và truyền thông được đầu tư bài bản với hệ thống 50 máy quay và thiết bị ghi hình (bao gồm drone, FPV, flycam), giúp ghi nhận toàn bộ chương trình từ nhiều góc độ. Qua đó góp phần tạo nên một sân khấu thực cảnh hoành tráng, nơi yếu tố văn hóa truyền thống và tinh thần giải trí hiện đại lần đầu hòa quyện rõ nét trong cùng một không gian biểu diễn, hứa hẹn mang đến trải nghiệm quy mô và giàu cảm xúc cho khán giả.

Với quy mô dàn dựng cùng lực lượng tham gia đông đảo, Mega Concert được kỳ vọng sẽ tạo nên màn khai mạc ấn tượng, mở đầu cho hành trình Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 bằng một đại sự kiện giàu tính nghệ thuật và trải nghiệm.