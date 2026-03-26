Nâng cấp hạ tầng viễn thông phục vụ Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Để phục vụ lễ khai mạc và chuỗi hoạt động Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, bảo đảm hạ tầng viễn thông, mạng di động và internet hoạt động ổn định, thông suốt.

Ông Huỳnh Hồ Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở KH&CN - cho biết: Ngày 20-3, Sở đã ban hành kế hoạch yêu cầu các DN viễn thông, truyền hình triển khai phương án bảo đảm thông tin liên lạc, hạ tầng số và đường truyền internet phục vụ Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Mục tiêu trọng tâm là bảo đảm mạng di động và internet tốc độ cao tại toàn bộ địa điểm diễn ra sự kiện; đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của ban tổ chức; hỗ trợ hoạt động tác nghiệp của cơ quan báo chí, truyền hình; đồng thời phục vụ nhu cầu kết nối của đại biểu, du khách. Công tác an toàn, an ninh thông tin được đặt lên hàng đầu nhằm tránh xảy ra tình trạng nghẽn mạng tại khu vực tập trung đông người.

Các DN viễn thông đã tiến hành đánh giá năng lực hệ thống, trên cơ sở đó, triển khai nâng cấp, tối ưu mạng lưới, bổ sung dung lượng, mở rộng vùng phủ sóng. Nhiều thiết bị tăng cường được bố trí như trạm phát sóng lưu động, xe phát sóng lưu động, thiết bị khuếch đại tín hiệu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trong thời gian cao điểm.

Nhân viên kỹ thuật Viettel Gia Lai lắp đặt bổ sung các trạm phát sóng 4G và 5G xung quanh khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Ảnh: Trọng Lợi

Từ ngày 21-3, các DN viễn thông đã đồng loạt rà soát hạ tầng tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và các tuyến đường chính liên quan đến sự kiện. Tại hiện trường, lực lượng kỹ thuật của Viettel Gia Lai khẩn trương lắp đặt bổ sung, nâng cấp các trạm phát sóng 4G, 5G, đồng thời duy trì hoạt động ổn định các trạm hiện hữu xung quanh khu vực quảng trường.

Ông Phùng Văn Mẫn - Giám đốc Viettel Gia Lai-cho hay, để đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc cho khoảng 40.000 người tham gia lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, đơn vị đã triển khai bổ sung 7 trạm phát sóng lưu động và nâng cấp 4 trạm hiện có tại khu vực trung tâm quảng trường. Đồng thời, Viettel Gia Lai nâng cấp tài nguyên vô tuyến 4G, 5G cho 9 trạm phục vụ các tuyến đường dẫn vào và khu vực xung quanh; tăng dung lượng truyền dẫn nhằm bảo đảm không xảy ra tình trạng nghẽn mạng trong thời gian cao điểm.

Về công tác vận hành, đơn vị bố trí nhân sự trực giám sát cả trên hệ thống và tại hiện trường, tổ chức đội kỹ thuật cơ động để kịp thời xử lý sự cố. Tại mỗi vị trí trạm đều có nhân sự kỹ thuật trực cùng máy phát điện dự phòng, sẵn sàng ứng phó các tình huống phát sinh, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, liên tục trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

“Đến thời điểm này, đơn vị đã triển khai đầy đủ phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ lễ khai mạc theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ và chất lượng” - ông Mẫn thông tin.

VNPT Gia Lai bố trí nhân viên kỹ thuật bó gọn, thu hồi cáp không sử dụng ở các tuyến đường nội thị phường Quy Nhơn. Ảnh: Trọng Lợi

VNPT Gia Lai cũng hoàn thành rà soát hạ tầng và xây dựng phương án tăng cường vùng phủ sóng. Trung tâm Hạ tầng phối hợp Trung tâm Viễn thông Quy Nhơn khảo sát, bố trí 2 xe phát sóng lưu động với cấu hình 18 cell 4G và 3 cell 5G, kết hợp với 4 trạm BTS đang hoạt động nhằm nâng cao năng lực phục vụ.

Ông Phạm Duy Hiếu - Giám đốc Trung tâm Viễn thông Quy Nhơn - cho hay: “Đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ nguồn điện, vật tư, máy phát điện dự phòng và thiết lập đường truyền cho hệ thống xe phát sóng lưu động, bảo đảm vận hành liên tục trong suốt thời gian diễn ra sự kiện”.

MobiFone cũng lắp đặt các trạm phát sóng tại cột đèn, dự kiến bổ sung thêm 2 trạm 5G trước ngày 28-3; đồng thời hoàn tất việc kiểm tra, thu dọn hệ thống cáp. Cùng với việc nâng cấp kỹ thuật, các DN tổ chức kiểm tra, chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông trên các tuyến đường trung tâm. Công tác bó gọn, thu hồi cáp không sử dụng, xử lý các điểm mất an toàn, mất mỹ quan được triển khai ở nhiều tuyến phố trọng điểm.

Đại diện VNPT Gia Lai chia sẻ, đơn vị đã chỉ đạo các trung tâm trực thuộc hoàn thành việc chỉnh trang cáp viễn thông ở gần 20 tuyến đường chính, trong đó có đường Phạm Hùng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Xuân Diệu… góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị phục vụ sự kiện.

Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền cũng được triển khai thông qua tin nhắn di động nhằm cung cấp thông tin về chương trình lễ khai mạc đến người dân và du khách.

Ông Huỳnh Hồ Hoài Nam nhấn mạnh: “Công tác chuẩn bị hạ tầng viễn thông, tăng cường vùng phủ sóng và bảo đảm thông tin liên lạc được triển khai đồng bộ, đáp ứng tiến độ đề ra. Chất lượng sóng di động và đường truyền internet tại lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật được đặc biệt quan tâm. Với sự chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và các DN viễn thông, hạ tầng thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng, góp phần phục vụ hiệu quả Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026”.