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Đón U23 Qatar đến Gia Lai dự giải bóng đá giao hữu quốc tế

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MINH CHÍ
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(GLO)- Tối 7-11, đội tuyển U23 Qatar đã đến sân bay Pleiku (tỉnh Gia Lai), bắt đầu hành trình chinh phục Giải Bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Đón đoàn tại sân bay có ông Nguyễn Văn Ý - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đại diện Câu lạc bộ LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cùng các cầu thủ U13 LPBank HAGL.

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Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Ý (thứ 2 từ phải sang) cùng đại diện Câu lạc bộ LPBank HAGL tặng hoa chào mừng các thành viên đội tuyển U23 Qatar tại sân bay Pleiku. Ảnh: Minh Chí

Trong không khí thân thiện, nồng nhiệt, các thành viên đội tuyển U23 Qatar được chào đón bằng sự góp mặt của các mascot và màn trình diễn cồng chiêng mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Đại diện các cơ quan, đơn vị đã gửi lời chào mừng, chúc đội bóng có những trải nghiệm tốt đẹp tại Gia Lai và thi đấu thành công.

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Các thành viên đội tuyển U23 Qatar được chào đón nồng nhiệt tại sân bay Pleiku với sự góp mặt của các mascot và màn trình diễn cồng chiêng mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Ảnh: Minh Chí

U23 Qatar là đội tuyển quốc tế đầu tiên có mặt tại Gia Lai để tham dự giải. Đội lưu trú tại khách sạn Mường Thanh Grand Gia Lai và tập luyện theo lịch trình của Ban Tổ chức, chuẩn bị cho các trận đấu.

Giải Bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 tại Sân vận động Pleiku, với sự tham gia của 4 đội tuyển U23: Việt Nam, Qatar, Singapore và Thái Lan.

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Các thành viên U23 Qatar cùng đại diện các đơn vị, cầu thủ trẻ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Minh Chí

Giải đấu là dịp để các đội tuyển giao lưu, cọ xát, chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch Gia Lai trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

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