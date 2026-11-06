Chính thức bán vé trực tiếp Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026

Theo đó, thời gian bắt đầu mở bán vé trực tiếp từ 8 giờ 30 phút ngày 6-11 đến 19 giờ ngày 14-11 hoặc cho tới khi hết vé.

Ban Tổ chức bán vé không giới hạn số lượng cho khán giả. Ảnh: Văn Ngọc

Vé bán có 3 mệnh giá gồm: 200 nghìn đồng, 300 nghìn đồng và cao nhất là 400 nghìn đồng, tùy theo từng khu vực khán đài.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế, Ban Tổ chức trận đấu có thể điều chỉnh kế hoạch và phương thức phát hành vé; khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định.

Khán giả đến mua vé trực tiếp tại sân Pleiku vào sáng 6-11. Ảnh: Văn Ngọc

Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng 6-11 có khoảng gần 100 người đến mua vé trực tiếp. Hiện Ban Tổ chức không giới hạn số lượng vé bán cho từng cá nhân. Do đó, một người có thể mua nhiều vé trong 1 lần mua.

Được biết, theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan lúc 19 giờ ngày 10-11 trong trận khai mạc. Tiếp đó, đội chủ nhà sẽ lần lượt đối đầu U23 Singapore lúc 19 giờ ngày 12-11 và U23 Qatar lúc 19 giờ ngày 14-11.