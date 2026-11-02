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Gần 130 tay cơ tranh tài ở Giải Billiards Carom 3 băng mở rộng

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Tối 1-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra những trận đấu cuối cùng của Giải Billiards Carom 3 băng mở rộng tranh Cúp Titan Billiards Center 2026.

Giải đấu quy tụ gần 130 tay cơ đến từ các câu lạc bộ ở tại Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum. Các tay cơ được xếp hạng theo trình độ và chia bảng để thi đấu với hình thức đấu loại trực tiếp.

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Các trận đấu được diễn ra với hình thức đấu loại trực tiếp. Ảnh: Văn Ngọc

Sau 3 ngày thi đấu, 2 tay cơ Phan Minh Duy đến từ Câu lạc bộ The Mouse Quy Nhơn đã lọt vào trận chung kết để so tài với tay cơ Nguyễn Thành Trung của Câu lạc bộ 629 Kon Tum.

2 cơ thủ đã có những đường cơ đẹp mắt và cống hiến cho khán giả màn rượt đuổi gay cấn. Ở thời điểm quyết định, cơ thủ Phan Minh Duy tỏ ra xuất sắc hơn và bứt phá để tạo ra chiến thắng với tỷ số 33-26 sau 25 lượt cơ.

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Ban Tổ chức trao giải cho các tay cơ xuất sắc nhất. Ảnh: Văn Ngọc

Với chiến thắng này, Phan Minh Duy đã giành giải thưởng 15 triệu đồng; Nguyễn Thành Trung giành 7 triệu đồng; 2 cơ thủ giành hạng ba là Lê Vĩnh Sơn (Fif Sơn Chư Păh) và Nguyễn Thanh Triết (3C Club Chư Sê) giành 3 triệu đồng tiền thưởng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 2 giải trị giá 1 triệu đồng/giải cho 2 tay cơ giành series cao nhất giải.

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