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Nguyễn Thành Thoan để hụt tấm huy chương vàng đầy tiếc nuối

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Nguyễn Thành Thoan (Gia Lai) đã có trận đấu đầy tự tin ở chung kết hạng cân 60 kg nam môn Muay trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026, song đã để hụt mất tấm huy chương vàng đầy tiếc nuối.

Trận chung kết diễn ra vào chiều 29-10 tại TP. Hồ Chí Minh giữa Thành Thoan và Vũ Đình Sơn (đoàn Công an nhân dân) là một trong những trận đấu tâm điểm của môn Muay khi cả 2 đều có kinh nghiệm thi đấu ở các võ đài chuyên nghiệp.

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2 võ sĩ chơi giằng co quyết liệt. Ảnh chụp màn hình

2 võ sĩ nhập cuộc đầy quyết tâm với những pha ăn miếng trả miếng căng thẳng. Trong cả 2 hiệp đấu, Đình Sơn tận dụng lợi thế về chiều cao để tấn công Thành Thoan bằng những đòn chân uy lực.

Ở chiều ngược lại, võ sĩ 23 tuổi người Gia Lai cũng có những cú tay sau chất lượng gây khó khăn cho Đình Sơn.

Ở hiệp 3 quyết định, Thành Thoan tỏ ra chuẩn xác hơn trong những pha ra đòn khi đối thủ tỏ ra xuống thể lực.

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Nguyễn Thành Thoan (bìa trái) giành huy chương bạc đầy tiếc nuối. Ảnh chụp màn hình

Với thành tích của Thành Thoan, đoàn Gia Lai hiện đã có 1 huy chương vàng của Phạm Thị Hồng Lệ ở môn Marathon và 1 huy chương bạc ở môn Muay.

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