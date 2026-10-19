Đội bóng chuyền nam Công ty Cao su Chư Sê vô địch Khối thi đua số 10

(GLO)- Chiều 18-10, tại sân bóng chuyền Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ia Grai (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra các trận bán kết và chung kết giải bóng chuyền nam Khối thi đua số 10 thu hút đông đảo người hâm mộ xem và cổ vũ.

Hai trận bán kết giữa Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ia Grai gặp Công ty Cà phê Ia Sao 2; Công ty TNHH Một thành viên Cao su Chư Sê gặp Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông diễn ra rất kịch tính. Kết quả, đội bóng chuyền nam Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ia Grai và đội bóng chuyền nam Công ty TNHH Một thành viên Cao su Chư Sê xuất sắc giành chiến thắng sát sao 2-1 để vào chơi trận chung kết.

Pha tranh bóng hấp dẫn trong trận bán kết giữa Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ia Grai và Công ty Cà phê Ia Sao 2. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tại trận chung kết, đội Công ty TNHH Một thành viên Cao su Chư Sê và Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ia Grai diễn ra rất sôi nổi, kịch tính khi cả 2 giành giật từng điểm số với những pha bóng hay, hấp dẫn. Với lực lượng đồng đều cùng những chủ công xuất sắc, đội bóng chuyền nam Công ty TNHH Một thành viên Cao su Chư Sê giành chiến thắng 3-1 lên ngôi vô địch Khối thi đua số 10 năm 2026.

Ban tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng chuyền nam Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê. Ảnh: Nguyễn Diệp

Sau trận chung kết, Ban tổ chức đã trao tặng các giải thưởng cá nhân cho vận động viên tấn công và chuyền hai xuất sắc. Trao cúp vô địch cho đội bóng chuyền nam Công ty TNHH Một thành viên Cao su Chư Sê.