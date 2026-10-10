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Công đoàn Cao su Việt Nam hỗ trợ 100 triệu đồng xây nhà "Mái ấm Công đoàn"

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HÀ ĐỨC THÀNH
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(GLO)- Ngày 9-10, đoàn công tác do bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng - Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam làm trưởng đoàn đã trao 60 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) cho các công nhân công nhân có thành tích xuất sắc tại 2 Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê và Chư Prông.

Cùng với đó, Công đoàn Cao su Việt Nam đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, gồm: Phạm Thị Lành (Đội sản xuất số 6, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê) và Yuit (Đội sản xuất số 2 Hà Tây, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông).

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Công đoàn Cao su Việt Nam trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho công nhân Yuit (Đội sản xuất số 2 Hà Tây, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông). Ảnh: H.Đ.T

Theo kế hoạch, năm 2026, Công đoàn Cao su Việt Nam dành 5 tỷ đồng hỗ trợ 100 công nhân có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn". Trong đó, các công ty cao su khu vực Tây Nguyên được hỗ trợ xây dựng 21 căn nhà.

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