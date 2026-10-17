Khai mạc Giải vô địch bóng đá nữ tranh Cúp Thái Bình Gia Lai

(GLO)- Chiều 16-10, tại sân bóng Giang Nam (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Giải vô địch bóng đá nữ tranh Cúp Thái Bình Gia Lai năm 2026.

Giải vô địch bóng đá nữ tranh Cúp Thái Bình Gia Lai năm 2026 thu hút 6 đội bóng phong trào tham gia. Ảnh: Nam Lê

Giải do Công ty Giang Nam (xã Đức Cơ) phối hợp với các đơn vị tổ chức, thu hút 6 đội bóng phong trào đến từ các xã: Đức Cơ, Ia Pnôn, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Chía và các địa phương lân cận.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, đội có tổng số điểm cao nhất sau các lượt trận sẽ giành chức vô địch. Giải được tổ chức thi đấu sân 7 người, đá vào khung giờ chiều, bắt đầu từ 16 giờ hằng ngày và bế mạc ngày 20-10.

Ban tổ chức tặng hoa lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải. Ảnh: Nam Lê

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Dù là giải đấu phong trào, nhưng các nữ cầu thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, sự khéo léo trong xử lý bóng và những pha phối hợp đẹp mắt, mang đến bầu không khí hào hứng cho khán giả.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026), góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao tại khu vực biên giới.