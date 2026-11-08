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Cơ thủ Phạm Bá Đạt giành chức vô địch Giải billiards carom 3 băng CLB Quy Nhơn mở rộng 2026

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Chiều 8-11, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Giải billiards carom 3 băng Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn billiards mở rộng 2026 khép lại với các trận bán kết và chung kết.

Kết quả, cơ thủ Phạm Bá Đạt (CLB The Mourse, phường Quy Nhơn) xuất sắc giành chức vô địch. Cơ thủ Ngô Đình Thịnh (CLB WON, phường Bình Định) đoạt giải nhì; hai cơ thủ Lê Đình Dũng và Trần Khánh Sơn (CLB Minh Tiến, phường An Khê) đồng hạng ba.

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Cơ thủ Phạm Bá Đạt xuất sắc giành chức vô địch tại Giải billiards carom 3 băng CLB Quy Nhơn billiards mở rộng 2026. Ảnh: Huỳnh Vỹ
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Các cơ thủ giành thứ hạng cao nhận giải thưởng từ Ban Tổ chức. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải cơ thủ có series cao nhất cho Trần Khánh Sơn với 11 điểm và giải best games cho Ngô Đình Thịnh với thành tích 16 lượt cơ.

Giải billiards carom 3 băng CLB Quy Nhơn billiards mở rộng 2026 khởi tranh từ ngày 6-11, quy tụ hơn 100 cơ thủ đến từ các CLB của Gia Lai, Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh. Các cơ thủ được bốc thăm, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, mỗi trận giới hạn 30 điểm trong 40 lượt cơ.

Đây là dịp để các cơ thủ giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào billiards carom 3 băng, tạo thêm sân chơi cho những người yêu thích bộ môn này.

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