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Tay cơ Gia Lai vô địch PBA Tour, nhận gần 2 tỷ tiền thưởng

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Tối 12-10, tại Hàn Quốc, tay cơ Gia Lai Nguyễn Quốc Nguyện đã có 1 trận chung kết thuyết phục. Anh đánh bại David Martinez để đăng quang ngôi vô địch ở Giải Billiards Carom 3 băng PBA Tour và nhận khoản tiền thưởng gần 2 tỷ đồng.

Sau khi thắng một mạch 6 trận từ vòng 128 tay cơ với thể thức đấu loại trực tiếp, Quốc Nguyện đã lọt vào trận chung kết gặp đối thủ đến từ Tây Ban Nha David Martinez.

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Quốc Nguyện đã có 1 chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-1 trước David Martinez. Ảnh: PBA

Trong trận đấu này, David Martinez là cơ thủ được đánh giá cao hơn khi đã có 8 lần lên ngôi vô địch ở PBA Tour cùng 3 lần khác vào đến chung kết, trong khi cơ thủ Gia Lai chỉ có 1 lần đăng quang. Anh cũng là một trong những tay cơ giàu thành tích nhất ở sân chơi PBA.

Tuy nhiên, Quốc Nguyện đã có một khởi đầu mỹ mãn khi vươn lên dẫn trước 3-0 sau tỷ số các sét là 15-10, 15-14 và 15-9. Ở sét thứ 4, David Martinez vùng lên mạnh mẽ để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 với chiến thắng 15-4.

Song, đây cũng là tất cả những gì cơ thủ đến từ bán đảo Iberia làm được. Bởi, tay cơ có biệt danh “Anh Sáu Gia Lai” đã có một màn thể hiện xuất sắc ở sét đấu quyết định với tỷ số 15-7 sau 9 lượt cơ.

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Quốc Nguyện nhận 100 triệu Won cho chức vô địch. Ảnh: PBA

Đánh bại đối thủ mạnh với tỷ số 4-1, Quốc Nguyện có lần thứ 2 vô địch PBA Tour sau lần đầu tiên đạt được từ tháng 2-2026. Phần thưởng cho chức vô địch là 100 triệu Won, tương đương gần 2 tỷ đồng.

Với thành tích này, anh trở thành cơ thủ Việt Nam thành công nhất ở PBA với 2 chức vô địch Tour đơn và 2 chức vô địch đồng đội.

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