Nguyễn Quốc Nguyện đoạt chức vô địch Giải Billiards Carom 3 băng PBA Tour 9

(GLO)- Tối 2-2, tại Hàn Quốc, cơ thủ Gia Lai Nguyễn Quốc Nguyện đã giành chiến thắng nghẹt thở trước tay cơ người Tây Ban Nha Daniel Sanchez để lên ngôi vô địch Giải Billiards Carom 3 băng PBA Tour 9 mùa giải 2025-2026.

Daniel Sanchez chính là cơ thủ đã đánh bại vận động viên người Việt Nam khác là Nguyễn Đức Anh Chiến với tỷ số 4-0 ở bán kết. Cơ thủ người Tây Ban Nha có lần thứ 3 liên tiếp vào chơi ở trận chung kết của PBA Tour.

Nguyễn Quốc Nguyện đã có màn lội ngược dòng nghẹt thở ở trận chung kết. Ảnh chụp màn hình

Trong trận chung kết với Quốc Nguyện, Daniel Sanchez được đánh giá cao hơn bởi đang có phong độ cực cao. Cơ thủ sinh năm 1974 chưa để thua 1 sét đấu nào trước khi bước vào trận đấu cuối cùng.

Và cơ thủ Tây Ban Nha đã nhập cuộc rất tốt khi vươn lên dẫn trước 2-0 với tỷ số các sét là 15-11 và 15-8. Đây là khoảng thời gian Daniel Sanchez tận dụng rất tốt các cơ hội của mình trong khi đối thủ tỏ ra thiếu may mắn.

Những tưởng trận chung kết sẽ diễn ra với thế trận 1 chiều, nhưng Quốc Nguyện đã bùng nổ ở 2 sét sau đó để san bằng cách biệt 2-2 với tỷ số 15-3 và 15-9. Bước vào sét 5, Daniel Sanchez như bừng tỉnh để nhanh chóng hạ Quốc Nguyện với tỷ số 15-4.

Nguyễn Quốc Nguyện (giữa) lên ngôi vô địch ở PBA Tour để giành 1,8 tỷ đồng tiền thưởng. Ảnh: Anh Chiến

Tuy vậy, màn lội ngược dòng lịch sử của Quốc Nguyện đã chính thức bắt đầu từ sét 6 khi anh tung series 12 để vượt qua đối thủ với tỷ số 15-2.

Trong sét đấu thứ 7 quyết định, khi đang bị đối thủ dẫn điểm, cơ thủ đến từ phường Diên Hồng đã ghi series 8 điểm để kết thúc 11-4. Qua đó đánh bại đối thủ với chiến thắng chung cuộc 4-3 trong sự vỡ òa của người hâm mộ Billiards Carom 3 băng Việt Nam.

Với chức vô địch này, Quốc Nguyện đã giành giải thưởng 100 triệu won, tương đương 1,8 tỷ đồng. Anh trở thành cơ thủ thứ 2 của Việt Nam lên ngôi vô địch ở PBA Tour sau Mã Minh Cẩm vào năm 2022.