Cơ thủ Gia Lai Nguyễn Quốc Nguyện vào chung kết PBA Tour

(GLO)- Trưa 2-2, tại Hàn Quốc, cơ thủ người Gia Lai Nguyễn Quốc Nguyện đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục khi đánh bại tay cơ nước chủ nhà để góp mặt ở trận chung kết Giải Billiards Carom 3 băng PBA Tour 9 vào tối cùng ngày.

PBA Tour 9 mùa giải 2025-2026 quy tụ 128 tay cơ hàng đầu thế giới. Các tay cơ bốc thăm chia cặp thi đấu đối kháng loại trực tiếp. Để góp mặt ở trận bán kết, Quốc Nguyện đã có 5 chiến thắng liên tiếp đầy thuyết phục.

Nguyễn Quốc Nguyện đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để góp mặt ở chung kết PBA Tour. Ảnh: PBA

Tại trận bán kết diễn ra vào trưa 2-2, cơ thủ sinh năm 1982 gặp vận động viên chủ nhà Kim Jong-won. Trận đấu diễn ra với thể thức 7 sét thắng 4. Ngay ở sét đầu tiên, Kim Jong-won đã thi đấu bùng nổ khi tung ra những series cao và vượt qua cơ thủ Việt Nam với tỷ số 15-0.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà tay cơ người Hàn Quốc làm được trước Quốc Nguyện. 4 sét sau đó là sự trỗi dậy đúng thời điểm của cựu học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Anh có những pha ghi điểm đẹp mắt làm nức lòng người hâm mộ và lấn át hoàn toàn đối thủ để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4 sét cuối là 15-7, 15-3, 15-7 và 15-11.

Đây là lần thứ hai Quốc Nguyện lọt vào đến chung kết PBA Tour sau lần đầu vào mùa giải 2023-2024. Đối thủ của tay cơ người Gia Lai sẽ là người thắng trong cuộc đọ sức giữa Nguyễn Đức Anh Chiến và tay cơ Tây Ban Nha Daniel Sanchez vào chiều 2-2.

Trước đó, vào cuối tháng 1-2026, Quốc Nguyện đã cùng tập thể Hana Card lên ngôi vô địch PBA Team League 2025-2026. Trong đó, cơ thủ Việt Nam cũng là một trong những nhân tố xuất sắc nhất của đội Hana Card.