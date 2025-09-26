Cơ thủ Gia Lai giành huy chương đồng tại Giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng

(GLO)- Rạng sáng 26-9 (theo giờ Việt Nam), Liên đoàn Billiards thế giới (UMB) đã tiến hành trao thưởng cho các tay cơ xuất sắc nhất tại Giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng năm 2025. Theo đó, tay cơ người Gia Lai Nguyễn Lê Liên Quỳnh đã giành huy chương đồng.

Để đạt được thành tích này, Liên Quỳnh đã có 4 trận thắng liên tiếp ở vòng bảng và vòng loại trực tiếp để lọt vào bán kết.

Liên Quỳnh (bìa phải) giành huy chương đồng sau khi dừng bước ở bán kết. Ảnh: UMB

Tại đây, nữ cơ thủ Việt Nam đã thực sự gặp phải “hòn đá tảng” khi đối đầu với tượng đài người Hà Lan Therese Klompenhouwer-người đã 5 lần lên ngôi vô địch vào các năm 2014, 2016, 2018, 2019 và 2022. Đây là thành tích tốt nhất mà 1 tay cơ nữ giành được tại hệ thống giải của UMB.

Liên Quỳnh đã khẳng định được tên tuổi trong lần đầu tiên tham gia đấu trường vô địch thế giới. Ảnh: UMB

Trước một tay cơ lần đầu tiên tham gia giải đấu, Klompenhouwer đã không quá khó để áp đặt thế trận và chứng tỏ sự vượt trội của mình. Liên Quỳnh dù đã rất cố gắng, song đành bất lực khi nhận thất bại 13-30 sau 40 lượt cơ.

Sau khi hạ gục cơ thủ Việt Nam, Klompenhouwer cũng đã đánh bại tay cơ đến từ Hàn Quốc là Kim Ha Eun để lần thứ 6 đăng quang.

Với tấm huy chương đồng tại giải năm nay, Liên Quỳnh đã nhận được rất nhiều lời tán thưởng đến từ các cổ động viên Việt Nam cũng như quốc tế.

Được biết, sau thành tích này, Liên Quỳnh hiện là cơ thủ Việt Nam duy nhất nằm trong tốp 20 bảng xếp hạng UMB. Cô được UMB xếp hạng 10.