Liên Quỳnh toàn thắng 2 trận vòng bảng Giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng

(GLO)- Rạng sáng 24-9 (giờ Việt Nam), tại Tây Ban Nha, cơ thủ Việt Nam Nguyễn Thị Liên (Nguyễn Lê Liên Quỳnh) đã có màn trình diễn xuất sắc tại Giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng, giành vé vào vòng 16.

Liên Quỳnh có khởi đầu suôn sẻ ở Giải Vô địch thế giới. Ảnh: Văn Thuận

Trước đó, ở trận đấu đầu tiên vào tối 23-9, Liên Quỳnh đã đối đầu với tay cơ chủ nhà Tây Ban Nha là Estela Cardoso.

Đây được xem là thử thách lớn đối với tay cơ người Gia Lai khi đối thủ đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiards thế giới.

Tuy nhiên, Liên Quỳnh đã thể hiện được khả năng và dẫn trước Cardoso trong suốt cả trận đấu.

Cô nhanh chóng ấn định chiến thắng 25-15 trước khi bước vào trận đấu sau đó gặp tay cơ Claudia Lalinde người Colombia.

Trong trận đấu kéo dài hơn 2 giờ 30 phút, Liên Quỳnh gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn sớm vươn lên dẫn trước và duy trì lợi thế trong thời gian dài.

Tuy vậy, tay cơ người Colombia đã kiên trì bám đuổi và có thời điểm đã san bằng cách biệt 18-18 và 22-22. Ở thời điểm quyết định, Liên Quỳnh đã xuất sắc đi series 3 điểm và giành chiến thắng 25-22.

Nữ cơ thủ người Gia Lai có 2 trận toàn thắng ở vòng bảng. Ảnh: Văn Thuận

Với 2 trận thắng thuyết phục, Liên Quỳnh giành quyền vào vòng 16 cơ thủ. Các trận đấu vòng 16 dự kiến diễn ra tối 24-9 và rạng sáng 25-9 (giờ Việt Nam).