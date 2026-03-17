Khởi tranh Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai mở rộng

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Sáng 17-3, tại Binh đoàn 15 (phường Thống Nhất) đã diễn ra lễ khai mạc Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026 tranh Cúp VTV5.

Giải đấu do Ban Truyền hình tiếng dân tộc (Đài Truyền hình Việt Nam) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng Binh đoàn 15 tổ chức lần đầu tiên.

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số đã chính thức khởi tranh. Ảnh: Văn Ngọc

Giải năm nay có sự tham gia của 8 đội bóng tại khu vực Tây Nguyên gồm: Ea Păl, Ea Knốp (tỉnh Đắk Lắk); Mô Rai-78, Bờ Y-732 (tỉnh Quảng Ngãi) và 4 đội bóng thuộc tỉnh Gia Lai là Đăk Đoa, Ia Tô, Lệ Thanh-72 và Plei Me-717.

Đây là những nữ cầu thủ thuộc nhiều dân tộc đang sinh sống tại khu vực Tây Nguyên như: Jrai, Bahnar, Ê Đê, M’nông, Tày, Nùng…

8 đội bóng tranh tài ở giải năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Các đội được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 2 đội xuất sắc nhất mỗi bảng vào vòng bán kết và chung kết, dự kiến diễn ra vào ngày 21-3. Các trận đấu được tổ chức theo thể thức bóng đá 7 người tại sân bóng của Binh đoàn 15.

Phát biểu khai mạc giải, ông Nguyễn Văn Ý - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban tổ chức giải - nhấn mạnh: “Thông qua giải đấu, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục lan tỏa những thành quả từ sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới, nơi đời sống kinh tế, văn hóa của người dân ngày càng khởi sắc”.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Ý phát biểu khai mạc giải. Ảnh: Văn Ngọc

Tại lễ khai mạc, Binh đoàn 15 đã trao tặng mỗi đội bóng 10 triệu đồng nhằm khích lệ, động viên tinh thần thi đấu của các nữ cầu thủ dân tộc thiểu số.

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu mở màn đã diễn ra giữa đội Ea Knốp và Ia Tô. Các cô gái đến từ Gia Lai đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại đối thủ đến từ Đắk Lắk với tỷ số 15-0.

(GLO)- Từ ngày 17 đến 21-3, tại sân vận động Binh đoàn 15 (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), 8 đội bóng nữ đến từ Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai sẽ cùng tranh tài ở Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số lần thứ nhất Cúp VTV5.

Ông Vũ Tiến Thành rời Hoàng Anh Gia Lai.

Ông Vũ Tiến Thành rời Hoàng Anh Gia Lai

Bóng đá

(GLO)- Ngày 4-3, ông Vũ Tiến Thành - Giám đốc kỹ thuật Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chính thức rời đội bóng phố núi để đến nhận chức Huấn luyện viên (HLV) trưởng Ninh Bình FC.

