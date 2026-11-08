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Gia Lai có 15 võ sĩ tranh tài môn kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Tối 7-11, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP. Đồng Nai, cơ sở 2 (phường Bình Phước), môn kickboxing Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 đã chính thức khởi tranh. 

Môn kickboxing Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 quy tụ 28 đoàn thể thao với 40 HLV và 263 VĐV đến từ 28 đoàn trên cả nước. Tham dự giải, đoàn kickboxing Gia Lai có 15 VĐV, trong đó có 9 võ sĩ nam và 6 võ sĩ nữ.

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Đại diện đoàn kickboxing Gia Lai (thứ 3, từ phải sang) nhận cờ lưu niệm từ Ban Tổ chức môn kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Ảnh: Báo Đồng Nai

Các võ sĩ tranh tài ở 2 nội dung lowkick và fullcontact, với 23 bộ huy chương. Trong đó, nội dung lowkick có 8 hạng cân nam và 4 hạng cân nữ; fullcontact gồm 8 hạng cân nam và 3 hạng cân nữ.

Đây là dịp quan trọng để các võ sĩ Gia Lai kiểm chứng quá trình tập luyện, đánh giá thực lực khi đối đầu với những đơn vị có thế mạnh ở môn võ này.

Dự kiến, môn kickboxing sẽ diễn ra đến ngày 15-11.

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