Võ sĩ Gia Lai vào bán kết môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

(GLO)- Tối 27-10, tại TP. Hồ Chí Minh, võ sĩ Nguyễn Thành Thoan (tỉnh Gia Lai) đã có trận đấu tứ kết xuất sắc để lọt vào bán kết môn Muay trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Môn Muay trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X có sự tham gia của gần 200 võ sĩ thuộc 21 tỉnh, thành, ngành. Đoàn Gia Lai tham gia với 6 võ sĩ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

Nguyễn Thành Thoan (bìa trái) đã chiến thắng trước đối thủ của TP. Hà Nội ở trận tứ kết. Ảnh chụp màn hình

Trong đó, võ sĩ Nguyễn Thành Thoan là người tiến sâu nhất khi bước vào tứ kết vào tối 27-10. Ở trận đấu gặp đối thủ Nguyễn Văn Tài (TP. Hà Nội), Nguyễn Thành Thoan đã có màn thể hiện xuất sắc khi tỏ ra vượt trội trong cả 3 hiệp đấu.

Kết thúc trận đấu, các trọng tài đã chấm cho võ sĩ người Đak Pơ thắng cuộc. Nguyễn Thành Thoan đã lọt vào bán kết gặp đối thủ Kpă Thuân (tỉnh Đồng Tháp) vào chiều 28-10. Kpă Thuân cũng là võ sĩ gốc Gia Lai song hiện thi đấu cho đoàn Đồng Tháp.

Với việc lọt vào bán kết, Nguyễn Thành Thoan đã chắc chắn có huy chương. Anh là võ sĩ nổi tiếng trong làng võ thuật tại Việt Nam khi tham gia các giải đấu chuyên nghiệp như: ONE Championship, LION Championship, Muay Thai Rampage…