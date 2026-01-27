Võ sĩ Gia Lai dậy sóng đấu trường MMA trên đất Thái Lan

(GLO)- Ngay trong lần đầu tiên ra mắt ở đấu trường ONE Championship danh giá, Nguyễn Thành Thoan (phường An Bình, tỉnh Gia Lai) đã khiến cộng đồng Võ thuật tổng hợp (MMA) dậy sóng khi áp đảo võ sĩ mạnh đến từ Italia.

Nguyễn Thành Thoan là một trong những võ sĩ nổi bật của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku. Trưởng thành từ lò võ cổ truyền của võ sư Lê Văn Hiệp tại phường An Bình, Thoan nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các huấn luyện viên tại Trung tâm.

Ngay ở trận đấu đầu tiên, Nguyễn Thành Thoan đã phải đụng độ võ sĩ mạnh đến từ Italia. Ảnh: ONE Championship

Với tài năng cùng sự khổ luyện, Thoan đã thành danh ở các võ đài Kickboxing, Muay với nhiều huy chương ở các giải đấu quốc gia. Anh từng lọt vào đến trận bán kết tại Giải Muay Thai Rampage 2024. Không dừng lại ở đó, anh đã tìm đến các sàn đấu chuyên nghiệp của hệ thống các giải MMA trong nước để thử thách, trau dồi kỹ năng.

Khi đã có tiếng tăm trong làng võ thuật, chàng trai sinh năm 2003 đã gia nhập Raptor MMA - một trong những đội MMA nổi tiếng tại Việt Nam. Đây cũng là bước ngoặt giúp Thoan có cơ hội vươn ra biển lớn ở ONE Championship.

Lá cờ Việt Nam tung bay tại đấu trường ONE Championship. Ảnh chụp màn hình

ONE Championship nằm trong tốp 10 giải đấu MMA thế giới danh giá nhất hiện nay. Tối 23-1 vừa qua, Thoan là võ sĩ Việt Nam duy nhất thi đấu ở ONE Championship trong sự kiện ONE Friday Fight 139 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan).

Ngay trong lần đầu thử thách ở đấu trường quốc tế, võ sĩ đến từ phường An Bình đã phải đụng độ vận động viên Gabriele Lionetti đến từ Italia ở hạng cân Strawweight. Ở trận đấu này, Thoan bị đánh giá thấp hơn đối thủ khá nhiều. Lionetti hơn võ sĩ Việt Nam 3 tuổi, trưởng thành từ lò Tiger Muay Thai và đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Thực tế khi bước vào trận đấu, Lionetti đã chứng minh vì sao mình ở thế “cửa trên” trước tay đấm trẻ Việt Nam. Anh đã có những pha ra đòn đầy trọng lượng. Trong đó có cú lên gối rất mạnh trúng vào vùng mặt của Thoan. Có thời điểm khán giả Việt Nam lo ngại võ sĩ Gia Lai sẽ bị knock-out nhưng anh đã thể hiện khả năng “tải đòn” ấn tượng.

Cộng đồng võ thuật Việt Nam tự hào vì màn thể hiện chói sáng của Nguyễn Thành Thoan. Ảnh: ONE Championship

Từ việc bình tĩnh hóa giải các cú ra đòn của Lionetti, Thoan đã tung ra liên tiếp những cú phản đòn. Hiệp thứ 2 và 3 đã chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn của võ sĩ Việt Nam. Anh tấn công tới tấp bằng những cú tay sau uy lực và những pha quét trụ tập trung vào chân trái của Lionetti. Dù không hạ knock-out võ sĩ người Italia, Thoan vẫn được các trọng tài tuyên thắng cuộc nhờ tính điểm sau 3 hiệp đấu.

Với chiến thắng này, anh trở thành võ sĩ Việt Nam thứ 4 thắng trận tại ONE Championship sau những võ sĩ hàng đầu quốc gia là Nguyễn Trần Duy Nhất, Trần Quốc Tuấn thi đấu Muay Thái và Phạm Văn Nam thi đấu MMA.

Trận đấu kết thúc trong sự hân hoan của người hâm mộ MMA Việt Nam. Từ vị trí “cửa dưới”, Thoan đã chơi bùng nổ để tạo ra một thế trận tấn công mãn nhãn. Các diễn đàn võ thuật Việt đều dành những lời chúc mừng và bày tỏ khâm phục với Thoan. Cùng với đó là sự tự hào khi một võ sĩ Việt Nam có thể đánh một trận đấu áp đảo vận động viên đến từ châu Âu.

Không những vậy, hình ảnh Thoan bước lên võ đài với chiếc nón lá càng khiến cộng đồng võ thuật Việt Nam yêu mến chàng trai người Gia Lai hơn. Chia sẻ sau trận đấu nảy lửa với Lionetti, Thoan cho biết anh rất hạnh phúc với chiến thắng đầu tiên khi bước ra đấu trường thế giới.

Anh cùng đội ngũ của Raptor MMA đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này trong nhiều tháng qua. Để có thể thi đấu ở hạng cân Strawweight, Thoan đã phải trải qua thời gian ép cân gian khổ. Anh cũng phải nghiên cứu kỹ đối thủ của mình, bởi biết đây là võ sĩ rất mạnh.

“Lần đầu thi đấu ở ONE Championship, tôi khá bỡ ngỡ song cũng háo hức, khao khát được chơi ở sàn đấu chuyên nghiệp danh giá như vậy. Đối thủ của tôi rất mạnh với những cú ra đòn uy lực, nhưng tôi đã cố gắng vượt qua những thời điểm khó khăn để hóa giải, tung ra các đòn tấn công lại anh ấy và giành chiến thắng chung cuộc.

Tôi sẽ lấy chiến thắng này cũng như sự cổ vũ của người hâm mộ quê nhà làm động lực để tập trung cao độ, có những màn thể hiện tốt ở ONE Championship trong thời gian tới” - Thoan hồ hởi.

Võ sĩ Gia Lai đã tỏa sáng ở đấu trường MMA danh giá ONE Championship. Ảnh: ONE Championship

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Bảo Sơn - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku - cho biết: “Thoan là võ sĩ tài năng và đã trưởng thành rất nhanh trong những năm gần đây. Việc được thi đấu ở nhiều môn như Kickboxing, Muay tạo ra sự cọ xát giúp Thoan tích lũy được kinh nghiệm để có thể chơi tốt MMA. Thoan cũng mở ra hướng đi cho các vận động viên khác ở Trung tâm để vươn ra thế giới.

Đơn vị sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Thoan thi đấu ở các võ đài chuyên nghiệp, mang thành tích cho bản thân cũng như rạng danh Gia Lai nói riêng, Việt Nam nói chung”.