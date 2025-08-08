Chàng trai Jrai chinh phục võ đài chuyên nghiệp

(GLO)- Sau hơn 4 năm tập luyện Muay Thái, Kpă Thuân-chàng trai đến từ làng Ring Đáp (xã Ayun Hạ, tỉnh Gia Lai) đã đạt thành tích ấn tượng. Đằng sau những tấm huy chương lấp lánh là hành trình vượt qua biết bao chặng đường khó khăn của một người con núi rừng.

Vượt khó vì đam mê võ thuật

Sinh ra trong gia đình đông con, cuộc sống thiếu thốn đủ bề nên từ nhỏ, Thuân (SN 1999) đã sớm phụ bố mẹ làm nương rẫy. Thế nhưng, trong tâm trí cậu bé Jrai ấy luôn ấp ủ giấc mơ được học võ, được tung những cú đấm “thép” trên sàn đấu như những võ sĩ trong phim mà cậu được xem.

Võ sĩ Kpă Thuân (trái) trong một buổi tập luyện. Ảnh: NVCC

Năm học lớp 8, khi biết trong làng có lớp võ cổ truyền, Thuân liền xin theo học. “Gia đình tôi khi đó rất khó khăn. Thấy con thích tập võ quá nên bố mẹ chiều theo, mượn trước 200 nghìn đồng tiền công đi làm thuê của bố mẹ để đóng học phí. Học được vài buổi là mình mê luôn, tối nào cũng tập tới khuya”, Thuân kể.

Năm 2017, khi vừa tròn 18 tuổi, Thuân rời quê nhà vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân rồi chuyển sang học nghề cắt tóc để mưu sinh. Dẫu vậy, ngọn lửa đam mê võ thuật chưa bao giờ tắt trong anh. Năm 2021, khi việc kiếm sống đã tạm ổn, anh quyết định thử sức tập luyện với bộ môn Muay Thái.

Mỗi ngày, anh tập luyện từ 5 - 7 giờ sáng, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều đi làm ở tiệm tóc, sau đó quay về phòng tập đến 10 giờ đêm. “Mình bắt đầu với Muay khá trễ nên phải cố gắng gấp bội. Sau những buổi tập luyện, mình thường xuyên bị chấn thương”, Thuân nhớ lại.

Năm 2023, Thuân đầu quân vào luyện tập tại Saigon Sports Club - một trong những trung tâm thể thao và võ thuật lớn ở TP Hồ Chí Minh, có chương trình đào tạo võ sĩ Muay thi đấu chuyên nghiệp.

Đầu năm 2024, Thuân nghỉ việc cắt tóc, chuyển sang chạy xe ôm công nghệ để chủ động thời gian luyện tập. Ban ngày, anh tập võ, tối từ 7 giờ đến khuya lại rong ruổi khắp phố phường để kiếm sống. Mãi đến tháng 5-2025, anh mới tạm dừng công việc chạy xe để chuyển hẳn sang làm HLV võ thuật bán thời gian và tập trung toàn lực cho con đường thi đấu chuyên nghiệp.

Chấn thương, mệt mỏi, kiệt sức… đã trở nên quá quen thuộc với Thuân trong hành trình theo đuổi đam mê võ thuật. Nhưng với anh, khó khăn lớn nhất là việc phải giấu bố mẹ suốt một thời gian dài về con đường mà mình đang bước đi.

“Lúc đầu, mình không dám nói, sợ bố mẹ lo lắng. Ở quê, ai cũng nghĩ học võ là nguy hiểm, bị đánh, dễ chấn thương… nên khi bắt đầu tập luyện chuyên nghiệp, mình chỉ âm thầm cố gắng. Mãi đến lúc người trong làng xem được video thi đấu của mình rồi kể lại, bố mẹ mới hay”, Thuân chia sẻ.

Bà Kpă H’Nhơn, mẹ của Thuân, nghẹn ngào khi nhắc đến con trai: “Mỗi lần bị chấn thương, con cũng giấu, không gọi về. Vợ chồng tôi ủng hộ, động viên con. Chỉ mong con giữ sức khỏe, theo đuổi đam mê đến cùng”.

Khẳng định ở đấu trường lớn

Giải thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên mà Thuân tham dự là Kun Khmer tại Campuchia năm 2022. Khi đó, anh mới tiếp xúc với Muay được 8 tháng. Dù thất bại nhưng việc tham dự giải đấu này lại khiến Thuân có thêm động lực cố gắng và thêm yêu võ thuật.

Võ sĩ Kpă Thuân - chàng trai Jrai có đam mê cháy bỏng với võ thuật. Ảnh: NVCC

Thuân cho biết: “Nhờ lúc nhỏ có thời gian khá dài được tập luyện các bài quyền, đối kháng võ cổ truyền Việt Nam, đã giúp tôi có những kỹ thuật thân pháp, tấn pháp, sức chịu đòn, rèn chân lực, cùng tư duy tổ hợp đòn, phối hợp đoàn tay - chân - bẻ khóe linh hoạt. Đây là nền tảng ban đầu rất hữu ích cho tôi khi chuyển qua tập luyện, thi đấu Muay”.

Chỉ sau hơn 4 năm nỗ lực luyện tập, võ sĩ Kpă Thuân đã có được thành tích thi đấu ấn tượng. Sau khi đoạt 2 HCĐ tại Giải Vô địch Muay Quốc gia năm 2023, 2024, Kpă Thuân đã đổi màu huy chương với tấm HCB tại giải đấu này năm 2025.

Thành tích xuất ngoại thi đấu của Kpă Thuân cũng ấn tượng. Tính đến nay, Kpă Thuân đã thượng đài 7 trận đấu chuyên nghiệp trong khuôn khổ các giải đấu Kun Khmer, trong đó giành chiến thắng ấn tượng 6 trận.

Có lẽ, võ sĩ người Jrai còn có thuận lợi khi HLV hiện tại của anh tại Saigon Sports Club là Nguyễn Kế Nhơn (quê xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định cũ) nay là “người một nhà” Gia Lai. Kpă Thuân được sự dẫn dắt của người thầy là võ sĩ Muay nổi tiếng, đã đoạt đai vô địch WBC Muay thế giới chuyên nghiệp, hạng 52 kg năm 2018.

HLV Nguyễn Kế Nhơn nhìn nhận về học trò của mình: “Dù đến với môi trường tập luyện bài bản khá muộn, nhưng Thuân luôn thể hiện tinh thần cầu tiến, chăm chỉ và tràn đầy nhiệt huyết. Em có tố chất tốt và tinh thần thi đấu rất cao. Tôi tin với nghị lực và niềm đam mê võ thuật, Thuân sẽ còn tiến xa và gặt hái nhiều thành công trên con đường thi đấu chuyên nghiệp”.