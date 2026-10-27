Gia Lai đăng cai Giải vô địch cờ tướng, cờ tướng úp doanh nhân toàn quốc

(GLO)- Khoảng 80 kỳ thủ từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước sẽ hội tụ tại Gia Lai để tham dự Giải vô địch cờ tướng, cờ tướng úp doanh nhân toàn quốc cúp Đại Phú Gia năm 2026, diễn ra từ ngày 14 đến 16-11.

Giải đấu do Liên đoàn Cờ tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tổ chức nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), đồng thời tạo sân chơi trí tuệ, giao lưu, kết nối cộng đồng doanh nhân trên cả nước.

Giải vô địch cờ tướng, cờ tướng úp doanh nhân toàn quốc cúp Đại Phú Gia năm 2026 có 2 nội dung thi đấu gồm cờ tướng và cờ tướng úp thể loại cờ nhanh. Ảnh minh họa: Minh Chí

Theo kế hoạch, ngày 14-11, các đoàn sẽ làm công tác chuẩn bị, kiểm tra cơ sở vật chất, gặp gỡ và giao lưu với lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Các hoạt động chuyên môn như họp trọng tài, bốc thăm và xếp lịch thi đấu cũng được tiến hành trong ngày.

Ngày 15-11, giải chính thức khai mạc và tổ chức các trận đấu; sau đó diễn ra lễ bế mạc, trao giải và Gala vinh danh Doanh nhân Việt Nam.

Giải có 2 nội dung thi đấu gồm: cờ tướng và cờ tướng úp thể loại cờ nhanh. Mỗi bên có 15 phút và được cộng thêm 5 giây cho mỗi nước đi, tính từ nước đi đầu tiên. Các kỳ thủ thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 ván hoặc 9 ván (tùy theo số lượng kỳ thủ đăng ký). Mỗi kỳ thủ chỉ được đăng ký thi đấu một nội dung.

Đối tượng tham dự có các doanh nhân, người làm công tác quản lý doanh nghiệp, tập đoàn; lãnh đạo, nhà quản lý trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; cùng khách mời của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam.

Đáng chú ý, những doanh nhân từng đạt danh hiệu Kiện tướng quốc gia hoặc huy chương quốc gia cũng được mời tham gia giao lưu, truyền cảm hứng và nâng cao chất lượng chuyên môn cho giải. Các trường hợp này sẽ không tham gia xét tính thành tích.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức kỳ vọng góp phần thúc đẩy phong trào cờ tướng, cờ tướng úp; tăng cường giao lưu, hợp tác giữa cộng đồng doanh nhân; đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa và tiềm năng du lịch của Gia Lai.