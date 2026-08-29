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Gia Lai tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2026

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(GLO)- Từ ngày 27 đến 29-8, tỉnh Gia Lai tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 20 - ITE HCMC 2026 tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” (Gia Lai - Mountains embrace the sea), gian hàng quảng bá du lịch Gia Lai tập trung giới thiệu biểu tượng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, hình ảnh các điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương cùng các ấn phẩm quảng bá du lịch, thông tin về các dự án đầu tư, dịch vụ và hoạt động chuyển đổi số trong du lịch.

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Đông đảo du khách tham quan, xem biểu diễn võ thuật tại gian hàng tỉnh Gia Lai. Ảnh Xuân Tập

Gian hàng cũng bố trí khu vực check-in, sân khấu trình diễn nghệ thuật truyền thống, nhạc cụ dân tộc, võ thuật cổ truyền Bình Định; đồng thời chiếu phim quảng bá Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 và du lịch của tỉnh.

Trong khuôn khổ hội chợ, đoàn Gia Lai tham dự các hội nghị, sự kiện bên lề; tham gia các phiên hội thảo, thảo luận chuyên đề ngành du lịch và giới thiệu điểm đến. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, võ thuật Bình Định được tổ chức tại gian hàng và dự kiến trên sân khấu chính của hội chợ.

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Các đối tác Nga trao đổi thông tin kết nối, tìm hiểu thị trường du lịch Gia Lai. Ảnh Xuân Tập

Đáng chú ý, trong những ngày diễn ra hội chợ, gian hàng Gia Lai thu hút đông đảo khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu về điểm đến và thị trường du lịch của tỉnh. Đại diện các thị trường Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Bhutan, Thái Lan… đã gặp gỡ, trao đổi thông tin và tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ du lịch của Gia Lai.

Việc tham gia ITE HCMC 2026 không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch Gia Lai mà còn mở rộng cơ hội kết nối với các đối tác, thị trường khách quốc tế, từng bước đưa thương hiệu du lịch Gia Lai đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Thông qua ITE HCMC 2026, Gia Lai tăng cường quảng bá điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch đặc trưng; tạo cơ hội để doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ và cơ quan truyền thông trong nước, quốc tế tiếp cận sản phẩm du lịch của tỉnh, kết nối đối tác và nắm bắt xu hướng thị trường. Hoạt động này cũng góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Gia Lai và phát huy vai trò tỉnh đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026.

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