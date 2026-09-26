21 khách sạn Việt vào Michelin Key, Amanoi hai năm liền giữ hạng cao nhất

Việt Nam có 21 khách sạn, khu nghỉ dưỡng được Michelin Key 2026 vinh danh, trong đó hai cơ sở đạt hạng cao nhất. Riêng TP.HCM có thêm Mai House Saigon và Mia Saigon lần đầu nhận Michelin Key.

Michelin Guide vừa công bố danh sách Michelin Key 2026 dành cho các khách sạn, khu nghỉ dưỡng nổi bật trên thế giới. Việt Nam có 21 cơ sở lưu trú được trao từ 1 đến 3 Michelin Key, gồm 2 khách sạn đạt 3 Key, 4 khách sạn đạt 2 Key và 15 khách sạn đạt 1 Key.

Đáng chú ý, trong nhóm 15 khách sạn đạt 1 Michelin Key năm nay có 8 cái tên lần đầu xuất hiện. TP.HCM đóng góp hai khách sạn mới là Mai House Saigon Hotel và Mia Saigon - Luxury Boutique Hotel.

Cùng với hai cái tên mới, Park Hyatt Saigon tiếp tục giữ 1 Michelin Key; Six Senses Con Dao cũng nằm trong nhóm khách sạn 1 Key của TP.HCM.

Ngoài TP.HCM, những khách sạn lần đầu đạt 1 Michelin Key năm nay gồm Jiva Hoa Lu Retreat ở Ninh Bình; InterContinental Danang Sun Peninsula Resort và Namia River Retreat tại Đà Nẵng; Legacy Yen Tu Hotel Uong Bi - MGallery Collection ở Quảng Ninh; Garrya Mu Cang Chai tại Lào Cai và Meliá Vinpearl Quang Binh tại Quảng Trị.

Mai House Saigon lần đầu được trao 1 Michelin Key. Ảnh: Lê Nam

Bảy cơ sở tiếp tục giữ 1 Michelin Key từ năm trước gồm Azerai Ke Ga Bay, Legacy Mekong, Six Senses Con Dao, Park Hyatt Saigon, Six Senses Ninh Van Bay, Regent Phu Quoc và Hotel de la Coupole - MGallery.

Ở nhóm cao hơn, Việt Nam có 4 khách sạn và khu nghỉ dưỡng đạt 2 Michelin Key, gồm Sofitel Legend Metropole Hanoi, Four Seasons Resort The Nam Hai, Banyan Tree Lang Co và Zannier Bãi San Hô. Trong đó, Sofitel Legend Metropole Hanoi được nâng từ 1 Michelin Key năm 2025 lên 2 Key năm nay.

Đứng ở hạng cao nhất là Amanoi tại Vĩnh Hy, Khánh Hòa và Capella Hanoi, cả hai tiếp tục đạt 3 Michelin Key.

Amanoi hai năm liền giữ hạng cao nhất Michelin Key. Ảnh: AMANOI

Đây là năm thứ hai liên tiếp Amanoi giữ mức xếp hạng này kể từ khi Michelin Key được giới thiệu tại Việt Nam năm 2025. Trong khi đó, Capella Hanoi nằm gần hồ Hoàn Kiếm, được thiết kế lấy cảm hứng từ các nhà hát opera thập niên 1920, với 47 phòng mang phong cách và câu chuyện riêng.

Michelin Key được xem như hệ thống đánh giá tương đương Michelin Star trong lĩnh vực khách sạn. Các khách sạn được phân thành ba cấp độ, với 1 Key dành cho một kỳ lưu trú đặc biệt, 2 Key cho trải nghiệm xuất sắc và 3 Key là hạng cao nhất dành cho những khách sạn mang lại trải nghiệm đặc biệt vượt trội.

Việc đánh giá không chỉ dựa vào độ sang trọng hay số lượng tiện nghi. Michelin sử dụng các tiêu chí liên quan đến kiến trúc, thiết kế nội thất, chất lượng và sự ổn định của dịch vụ, cá tính riêng, tương quan giữa trải nghiệm và mức giá, đồng thời xem xét khả năng khách sạn kết nối du khách với chính điểm đến nơi cơ sở lưu trú tọa lạc.

Six Senses Con Dao tiếp tục giữ 1 Michelin Key. Ảnh: Lê Nam

Trong danh sách toàn cầu năm 2026, Michelin ghi nhận 155 khách sạn 3 Key, 657 khách sạn 2 Key và 2.020 khách sạn 1 Key. Riêng châu Á có 34 khách sạn thuộc hạng 3 Key.

Tại Đông Nam Á, Việt Nam với 21 khách sạn Michelin Key đứng thứ ba về số lượng, sau Thái Lan với 71 khách sạn và Indonesia với 47 khách sạn. Xếp sau Việt Nam là Campuchia với 12, Singapore 11, Malaysia và Philippines cùng có 9 khách sạn.

Theo Lê Nam (TNO)