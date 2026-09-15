Du lịch Việt Nam dồn lực vào hạ tầng, sản phẩm mới và chuyển đổi số

Đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, mở rộng thị trường và đẩy mạnh chuyển đổi số là những giải pháp trọng tâm để du lịch Việt Nam tạo bước tăng trưởng mới trong những năm tới.

Bộ VH-TT-DL vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với hàng loạt nhóm giải pháp nhằm nâng sức cạnh tranh và đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo định hướng, đến năm 2030, du lịch Việt Nam phấn đấu duy trì vị thế trong nhóm đầu Đông Nam Á về quy mô và tốc độ tăng trưởng, đồng thời chuyển mạnh sang mô hình phát triển xanh, bền vững và có giá trị gia tăng cao.

Một trong những ưu tiên là hoàn thiện hạ tầng tại các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch và khu du lịch quốc gia. Hệ thống giao thông kết nối điểm đến sẽ được rà soát theo hướng đồng bộ giữa đường bộ, đường sắt, hàng không, đường thủy và hàng hải.

Việc tăng khả năng tiếp cận điểm đến được xem là yếu tố quan trọng khi quy mô thị trường du lịch Việt Nam ngày càng mở rộng, trong khi sự cạnh tranh giữa các quốc gia trong khu vực cũng ngày càng quyết liệt.

Tăng sản phẩm có giá trị cao

Bên cạnh hạ tầng, ngành du lịch đặt trọng tâm vào việc làm mới sản phẩm, giảm phụ thuộc vào những dòng sản phẩm truyền thống. Các loại hình du lịch biển đảo cao cấp, nghỉ dưỡng sinh thái, văn hóa - di sản, du lịch đô thị gắn với kinh tế ban đêm tiếp tục được ưu tiên phát triển. Đồng thời, Việt Nam sẽ mở rộng những phân khúc có mức chi tiêu cao và dư địa tăng trưởng lớn như MICE, chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh, du thuyền, thể thao mạo hiểm, giáo dục, du lịch cộng đồng và du lịch nông nghiệp - nông thôn.

Định hướng này nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và tạo thêm trải nghiệm để du khách quay trở lại, thay vì chỉ tập trung gia tăng số lượng khách.

Trải nghiệm ẩm thực, văn hóa bản địa ngày càng được chú trọng trong phát triển sản phẩm du lịch. Ảnh: Lê Nam

Về thị trường quốc tế, hoạt động quảng bá, xúc tiến sẽ tiếp tục tập trung tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Úc, châu Âu, Bắc Mỹ, Ấn Độ và Trung Đông. Bên cạnh việc phục hồi các thị trường truyền thống, ngành du lịch sẽ nghiên cứu khai thác thêm các thị trường mới, đồng thời xem xét hình thành mạng lưới văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm.

Marketing điện tử và quảng bá trên các nền tảng số cũng được xác định là công cụ quan trọng để tiếp cận du khách trực tiếp và nhanh hơn.

Xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh

Chuyển đổi số là một trong những nhóm giải pháp đáng chú ý của chương trình. Ngành du lịch sẽ từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, phát triển các nền tảng và ứng dụng phục vụ du khách, doanh nghiệp, hướng dẫn viên cũng như cơ quan quản lý.

Dữ liệu du lịch được định hướng kết nối với thương mại điện tử, thanh toán không tiền mặt và các nền tảng dịch vụ số, song song với hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về du lịch.

Nguồn nhân lực cũng sẽ được đào tạo theo hướng thích ứng với công nghệ mới, tăng khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, điện toán đám mây và Internet vạn vật trong quản trị, kinh doanh và phục vụ khách.

Phát triển xanh và bảo vệ tài nguyên môi trường sẽ trở thành yêu cầu xuyên suốt của ngành du lịch trong giai đoạn tới. Ảnh: Nguyễn Trí

Cùng với chuyển đổi số, phát triển xanh được đặt thành một yêu cầu xuyên suốt. Ngành du lịch dự kiến xây dựng bộ tiêu chí du lịch xanh và triển khai thí điểm tại các khu du lịch trọng điểm trước khi nhân rộng trong giai đoạn 2027 - 2030. Đáng chú ý, chương trình đặt mục tiêu từng bước loại bỏ nhựa dùng một lần tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch ven biển, hướng đến tỷ lệ 100% vào năm 2030.

Việc đầu tư hệ thống xử lý chất thải, nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn, bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học và giảm phát thải cũng được xác định là những yêu cầu quan trọng để du lịch Việt Nam tăng trưởng nhưng không đánh đổi tài nguyên và môi trường.

Theo Lê Nam (TNO)