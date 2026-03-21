Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026: Mở màn với trường ca “Đại ngàn chạm biển xanh”

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ diễn ra tối 28-3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Được dàn dựng như một bản trường ca mang đậm chất sử thi, chương trình nghệ thuật hứa hẹn mở ra không gian biểu diễn hoành tráng, kể câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người Gia Lai.

Kết nối từ đại ngàn đến biển xanh

Chương trình nghệ thuật được xây dựng theo hình thức sân khấu thực cảnh quy mô lớn, chia thành 4 chương với ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp gồm âm nhạc, múa, trình diễn, kỹ xảo sân khấu hiện đại… góp phần khắc họa bức tranh sinh động về một vùng đất Gia Lai giàu bản sắc.

Không gian mở đầu gợi nhắc khởi nguyên của sự sống, nơi linh khí đại ngàn hòa quyện cùng âm vang cồng chiêng Tây Nguyên.

Từ đó, mạch diễn chuyển sang những lớp cảnh tái hiện hào khí Tây Sơn, với hình ảnh nghĩa quân luyện binh, xuất trận trong khí thế sục sôi, tôn vinh truyền thống anh hùng của vùng đất Võ.

Tiết mục cồng chiêng Tây Nguyên sẽ tái hiện không gian văn hóa đại ngàn trong đêm khai mạc. Ảnh: Phương Duyên

Khi đại ngàn “chạm” vào biển xanh, sân khấu chuyển sắc thái sang trữ tình, lãng mạn. Những hình ảnh về miền biển, đời sống ngư dân, thế giới đại dương được tái hiện giàu chất thơ.

Thông điệp xuyên suốt chương trình không chỉ là sự giao thoa địa lý, mà còn là cuộc gặp gỡ của các dòng chảy văn hóa. Đó là hành trình từ cao nguyên hùng vĩ đến miền duyên hải thơ mộng; là nhịp cầu nối giữa quá khứ hào hùng với hiện tại năng động và tương lai rộng mở.

Những mảng màu thiên nhiên từ muông thú đại ngàn đến sắc màu đại dương hòa quyện, tạo nên một tổng thể sống động, giàu tính biểu tượng.

Đội cồng chiêng làng Ơp (phường Pleiku) trình diễn vòng xoang tại nhà rông của làng. Ảnh: Phạm Quý

Để làm nổi bật chủ đề, chương trình sử dụng nhiều hiệu ứng sân khấu hiện đại như ánh sáng, khói lửa, pháo hoa kỹ xảo… kết hợp cùng dàn diễn viên đông đảo.

Không chỉ “kể” bằng lời, chương trình hướng đến việc để khán giả “chạm” vào cảm xúc, trải nghiệm trực tiếp không gian văn hóa thông qua thực cảnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: “Kịch bản chương trình được yêu cầu đảm bảo tính đồng bộ, đặc biệt chú trọng tôn vinh bản sắc địa phương.

Các yếu tố văn hóa truyền thống được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, song vẫn giữ được tinh thần lịch sử và chiều sâu bản địa”.

Tôn vinh bản sắc, lan tỏa giá trị văn hóa

Chương trình nghệ thuật khai mạc mang ý nghĩa quảng bá hình ảnh Gia Lai - vùng đất hội tụ những giá trị văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên và miền duyên hải. Chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” được xem như biểu tượng cho sự kết nối, mở ra cơ hội phát triển du lịch tỉnh trong giai đoạn mới.

Theo nhạc sĩ Huỳnh Hiệp An - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, đơn vị đang tích cực phối hợp chuẩn bị lực lượng biểu diễn. Hiện 80 diễn viên, cộng tác viên đã bước vào giai đoạn tập luyện cao điểm, sẵn sàng cho tổng duyệt và biểu diễn chính thức.

Bên cạnh đó, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định huy động 30 võ sinh chuyên nghiệp và 58 võ sinh phong trào tham gia các phân đoạn tái hiện hào khí Tây Sơn.

Võ sư cao cấp Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định - cho biết: “Các võ sinh đang tập trung luyện tập các tiết mục thể hiện cảnh luyện binh, rèn vũ khí, xuất quân… nhằm tạo điểm nhấn mạnh mẽ, góp phần làm nổi bật tinh thần thượng võ”.

Lực lượng võ sinh tham gia tập luyện các tiết mục tái hiện hào khí Tây Sơn, tạo điểm nhấn sử thi cho chương trình nghệ thuật khai mạc. Ảnh: N.N

Ở mảng văn hóa biển, Ban Quản lý Vạn đầm Xương Lý (làng biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông) chuẩn bị lực lượng 89 người tham gia trình diễn. Các nghi thức lễ nghinh thần Nam Hải nhập điện sẽ được tái hiện trang trọng, góp phần giới thiệu tín ngưỡng thờ cá voi (cá Ông, thần Nam Hải) của cư dân miền biển.

Sau chương trình nghệ thuật khai mạc, khán giả sẽ tiếp tục được hòa mình vào chương trình đại nhạc hội sôi động, quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trẻ đang được khán giả yêu thích như: Isaac, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Tez, Mason Nguyễn, Sơn.K, Lamoon, Bùi Trường Linh, CONGB và Juky San. Ngoài ra, trong chương trình sẽ có màn bắn pháo hoa tạo điểm nhấn cho đêm khai mạc.

Ông Nguyễn Kim Chức - Phó Ban quản lý vạn đầm Xương Lý, chia sẻ: “Việc tham gia chương trình là niềm vinh dự lớn đối với bà con ngư dân địa phương.

Đây cũng là dịp để quảng bá di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý đến đông đảo du khách trong và ngoài nước”.

Sự tham gia của nhiều lực lượng từ nghệ sĩ chuyên nghiệp, nghệ nhân đến cộng đồng địa phương đã tạo nên tính đa dạng và chiều sâu cho chương trình. Mỗi tiết mục không chỉ là một phần biểu diễn, mà còn là câu chuyện văn hóa được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Tại cuộc báo cáo kịch bản chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia vào ngày 10-3, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ đạo: “Chương trình phải đảm bảo tính trang trọng, hoành tráng, chuyên nghiệp và đậm bản sắc địa phương. Việc lựa chọn nghệ sĩ, ca sĩ cũng được cân nhắc kỹ nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và hình ảnh tốt trên sóng truyền hình.

Cùng với đó, các yếu tố kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng tầm chương trình. Với thời lượng truyền hình trực tiếp khoảng 80 phút, từng chi tiết cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng cao nhất, không để xảy ra sai sót.

Với sự chuẩn bị công phu, chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 được kỳ vọng sẽ gửi lời chào ấn tượng gửi đến du khách bốn phương, mở ra chuỗi hoạt động sôi động trong suốt năm nay.