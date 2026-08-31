Gia Lai chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách, giữ khách du lịch

(GLO)- Ngày 30-8, từ phản ánh của du khách về giá cước một chuyến xe tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Sở Xây dựng tổ chức cuộc họp khẩn, yêu cầu chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách, đồng thời xây dựng bộ quy tắc ứng xử dành cho tài xế taxi, xe hợp đồng, xe điện phục vụ du lịch.

Xử lý ngay từ một phản ánh của du khách

Tối 30-8, một du khách phản ánh việc đi xe từ khu vực đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn) đến khách sạn L’Amor trên đường Nguyễn Thị Định (phường Quy Nhơn Nam) với quãng đường thực tế khoảng 3,2km nhưng phải trả 70.000 đồng. Theo thông tin được xác minh, mức giá đặt chuyến trên các ứng dụng dao động khoảng 45.000 - 65.000 đồng tùy loại xe.

Điều đáng lưu ý là trước chuyến đi, tài xế và hành khách không trao đổi, thỏa thuận về giá cước. Qua làm việc, tài xế Lê Ngọc Hưng, điều khiển xe hợp đồng biển số 77H-103.20 thuộc Hợp tác xã Vận tải ASIA Quy Nhơn thừa nhận số tiền thu thực tế cao hơn cước đặt chuyến qua ứng dụng.

Theo Sở Xây dựng, xe 77H-103.20 được cấp phù hiệu “Xe hợp đồng”, hoạt động theo hình thức hợp đồng điện tử trên nền tảng ứng dụng công nghệ. Tài xế đã không cung cấp đầy đủ thông tin hợp đồng vận tải cho hành khách, trong đó có giá trị hợp đồng, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18-12-2024 của Chính phủ.

Ngay trong đêm nhận được phản ánh, Sở Xây dựng đã chỉ đạo phòng chuyên môn kiểm tra, rà soát, yêu cầu Hợp tác xã Vận tải ASIA Quy Nhơn báo cáo, giải trình. Sáng 31-8, Sở tổ chức cuộc họp khẩn với các đơn vị kinh doanh taxi, xe hợp đồng điện tử và xe điện bốn bánh để làm rõ vụ việc, đồng thời chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Sơn chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hải Yến

Tại cuộc họp, giám đốc hợp tác xã và tài xế liên quan đã công khai xin lỗi hành khách. Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Sơn nghiêm khắc phê bình đơn vị và lái xe vi phạm; đồng thời yêu cầu thành lập tổ kiểm tra để xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Sở cũng yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động phương án huy động phương tiện, lái xe, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ; không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện, chèn ép, tranh giành hoặc từ chối vận chuyển trái quy định. Đặc biệt, giá cước phải được kê khai, niêm yết và thông tin công khai, minh bạch trước chuyến đi; nghiêm cấm tự ý tăng giá, thu thêm các khoản ngoài giá niêm yết hoặc thỏa thuận.

Tài xế phải là “đại sứ” đầu tiên của du lịch

Từ một vụ việc cụ thể, cuộc họp không chỉ dừng ở xử lý vi phạm mà mở rộng thành yêu cầu xây dựng bộ quy tắc ứng xử áp dụng cho toàn bộ đội ngũ tài xế taxi, xe hợp đồng, xe điện phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Sơn cho rằng, tài xế là một trong những người đầu tiên tiếp xúc với du khách và có thể trở thành “đại sứ du lịch” của địa phương.

“Xuống Quy Nhơn đi taxi, tôi chưa nghe một lời chào nào cả. Tài xế lái xe taxi không đeo bảng tên, không có đồng phục hay logo nhận diện của thương hiệu. Trong khi, du khách khi đặt chân đến đây, người mà họ tiếp xúc đầu tiên gần như là tài xế các hãng xe, đó là những đại sứ du lịch đầu tiên của mảnh đất mà họ tới” - ông Sơn chia sẻ.

Theo định hướng này, bộ quy tắc ứng xử sẽ yêu cầu tài xế có trang phục lịch sự, gọn gàng, đeo bảng tên, logo nhận diện thương hiệu; chủ động chào hỏi khi khách lên, xuống xe; giữ thái độ giao tiếp văn minh, thân thiện. Tài xế cũng được khuyến khích tìm hiểu câu chuyện về vùng đất để có thể giới thiệu cho du khách những thông tin phù hợp về văn hóa, điểm đến.

Các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý xe taxi, xe điện vi phạm trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hải Yến

Các hãng vận tải phải xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, thống nhất trang phục và chịu trách nhiệm nếu tài xế gây phiền hà cho du khách. Ngành chức năng tiếp tục tổ chức các lớp nghiệp vụ, cấp chứng chỉ cho tài xế; công khai thông tin các hãng vận tải trên cổng thông tin của Sở Xây dựng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời in sổ tay dịch vụ vận chuyển đặt tại cơ sở lưu trú, điểm du lịch để du khách dễ tiếp cận.

Dự kiến đầu tháng 9, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra việc triển khai, áp dụng bộ quy tắc ứng xử. Cùng với đó, ngành chức năng cũng thiết lập cơ chế tiếp nhận, xử lý nhanh phản ánh của hành khách, đồng thời bảo vệ tài xế trong trường hợp bị hành khách ứng xử thiếu văn minh hoặc hành hung.

Với một địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026, việc nâng chất lượng dịch vụ vận tải được xem là một phần quan trọng trong xây dựng hình ảnh điểm đến. Bởi đôi khi, ấn tượng của du khách về một vùng đất không bắt đầu từ những điểm tham quan lớn, mà từ chính cách họ được đón tiếp trên một chuyến xe.