Người dân mong sớm sửa đường hư hỏng sau dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- Nhiều đoạn trên tuyến ĐT 638 và ĐH 21 bị hư hỏng nghiêm trọng sau thời gian phục vụ vận chuyển vật liệu thi công Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người dân mong các tuyến đường sớm được sửa chữa, hoàn trả để bảo đảm lưu thông an toàn.

Đường xuống cấp nghiêm trọng

Sau những ngày mưa, mặt đường ĐT 638 qua thôn Mỹ An (xã Bình An) và các thôn Thuận Truyền, Bình Thuận (xã Bình Hiệp) xuất hiện nhiều vũng nước lớn. Mặt đường lồi lõm, đá dăm lởm chởm, ổ gà xuất hiện dày đặc khiến việc lưu thông khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo người dân địa phương, trước đây, ĐT 638 là tuyến đường nhựa bằng phẳng. Tuy nhiên, sau thời gian có nhiều xe ben chở đất lưu thông phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát, mặt đường bị hư hỏng nặng. Dù đã được sửa chữa tạm thời bằng đá cấp phối nhưng chỉ sau thời gian ngắn, mặt đường lại hư hỏng.

Mặt đường ĐT 638 qua thôn Bình Thuận (xã Bình Hiệp) sụp lún, ngập nước mỗi khi mưa lớn. Ảnh: N.C

Chỉ về những vũng nước trước nhà, bà Nguyễn Thị Thu Dung (thôn Thuận Truyền) cho biết: “Nhiều vũng nước sâu, xe máy, xe đạp điện băng qua dễ mất lái, thêm lớp đá dăm lổn nhổn mặt đường dễ gây trượt ngã. Chỉ đoạn đường trước nhà tôi trong 2 tháng gần đây đã có hơn 10 trường hợp học sinh đi xe đạp điện trượt ngã vì sụp hố”.

Tại đoạn ĐT 638 qua thôn Bình Thuận, nhiều vị trí mặt đường bị khoét sâu, khi mưa xuống nước đọng thành vũng lớn. Người dân lưu thông phải nép sát mép đường, di chuyển chật vật.

Ông Dương Khắc Vương (thôn Bình Thuận) chia sẻ: “Bên dưới các chỗ ngập có nhiều ổ gà, kẽ sâu do mặt đường nhựa bị nứt gãy. Không chỉ học sinh mà ngay cả người lớn cũng lo lắng mỗi khi đi qua”.

Tình trạng đường xuống cấp không chỉ gây khó khăn cho người dân mà còn ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên tuyến. Ghi nhận thực tế, đoạn ĐT 638 từ ngã tư giao với ĐH 21 (thôn Tùng Chánh, xã Hòa Hội) đến nút giao với QL 19B (xã Bình An) hiện có khá ít ô tô lưu thông. Đường quá xấu khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa mất nhiều thời gian, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ông Đinh Thành Tiến - Chủ tịch UBND xã Hòa Hội - cho biết, ngoài ĐT 638, đoạn ĐH 21 và đường vào mỏ đất Hòn Dài trên địa bàn xã cũng bị hư hỏng nghiêm trọng, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa. Địa phương đã đề nghị chủ đầu tư dự án sớm hoàn trả các tuyến đường để người dân đi lại thuận lợi.

Cần sớm hoàn trả các tuyến đường

Ông Ngô Anh Tuấn - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh - cho biết, để bảo đảm tiến độ dự án theo chỉ đạo của tỉnh, các nhà thầu đã huy động tối đa phương tiện vận chuyển. Bình quân mỗi ngày có khoảng 300 xe ben chở đất lưu thông khiến tuyến ĐT 638 và ĐH 21 hư hỏng nặng. Đơn vị đã sửa chữa tạm thời bằng cấp phối đá dăm để phục vụ việc đi lại của người dân.

Qua khảo sát, đơn vị xác định khoảng 7 km đường ĐT 638 bị hư hỏng hoàn toàn, 6,9 km bị rạn nứt bề mặt. Trên tuyến ĐH 21, khoảng 1,5 km bị hư hỏng nặng, mặt đường nứt vỡ, sụp lún. Ngoài ra, đường công vụ từ ĐT 638 dẫn vào 2 mỏ đất trên địa bàn 2 xã Hòa Hội, Hội Sơn cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đoạn ĐT 638 qua thôn Tùng Chánh (xã Hòa Hội) hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: N.C

Trên cơ sở khảo sát hiện trạng, chủ đầu tư đã đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục các tuyến đường với kinh phí 109 tỷ đồng.

Theo đó, những đoạn tỉnh lộ hư hỏng nặng sẽ được đào bỏ phần hư hỏng, lu lèn nền đường, xây dựng móng cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa phía trên.

“Đơn vị đã làm việc với các địa phương để rà soát, đánh giá hiện trạng và thống nhất các nội dung triển khai. Đến nay, phương án đề xuất sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương thực hiện.

Hiện chúng tôi đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục để trình phê duyệt triển khai. Trước mắt, đơn vị sẽ khắc phục tạm thời mặt đường trên các tuyến để bà con đi lại” - ông Tuấn thông tin.

Liên quan đến việc sửa chữa, hoàn trả đường, Sở Xây dựng cũng đã tham gia góp ý, đề nghị việc sửa chữa, xây dựng phải căn cứ hiện trạng và mức độ hư hỏng thực tế của từng tuyến, phạm vi ảnh hưởng do hoạt động vận chuyển vật liệu; bảo đảm khôi phục khả năng khai thác, điều kiện an toàn giao thông, phù hợp với quy mô và cấp kỹ thuật của từng tuyến đường.