Đề nghị khắc phục hàng loạt bất cập trên tuyến quốc lộ 19B và ĐH 26

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản kiến nghị gửi Ban Quản lý Dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai về một số biện pháp cần thực hiện nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 19B và ĐH 26 qua các xã Bình An, Bình Khê.

Thời gian qua, tuyến quốc lộ 19B và ĐH 26 qua 2 địa phương trên được đưa vào phục vụ vận chuyển đất cho Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và các khu tái định cư cho người dân vùng ảnh hưởng, do Ban Quản lý Dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển đất, nhiều bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông đã phát sinh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến.

Đoạn ĐH 26 qua thôn Kiên Long (xã Bình An) hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Chơn

Cụ thể, dọc tuyến ĐH 26 qua các xã Bình An, Bình Khê hiện có 4 mỏ đất san lấp được cấp phép khai thác phục vụ các dự án. Mỗi ngày có gần 100 xe ben hoạt động liên tục, lưu thông hai chiều trên tuyến ĐH 26, khiến lưu lượng phương tiện tăng đột biến.

Trong khi đó, mặt đường và các cầu trên tuyến chỉ rộng từ 5-7 m, tải trọng khai thác giới hạn ở mức 13 tấn. Điều này khiến các xe ben gặp nhiều khó khăn khi tránh nhau, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đồng thời ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông.

Đáng chú ý, tại cầu bắc qua kênh Văn Phong - nút giao giữa ĐH 26 và quốc lộ 19B (thuộc thôn Kiên Long, xã Bình An), tuyến đường có góc cua gấp, mặt đường hẹp, dốc, mật độ phương tiện lưu thông lớn và nằm gần trường học. Các phương tiện di chuyển theo hướng Phù Cát - Tây Sơn khi rẽ qua cầu vào ĐH 26 dễ xảy ra va chạm, đã làm hư hỏng lan can cầu, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến an toàn công trình.

Cầu bắc qua kênh Văn Phong - nút giao giữa ĐH 26 và quốc lộ 19B (thuộc thôn Kiên Long, xã Bình An) bị gãy lan can, nhiều vị trí hư hỏng. Ảnh: Nguyễn Chơn

Ngoài nút giao này, trên tuyến ĐH 26 cũng có nhiều cầu, cống hẹp, kết cấu yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhiều đoạn đường xuống cấp, sụt lún do mật độ xe ben hoạt động dày đặc. Một số ngã ba dẫn vào các mỏ đất bị khuất tầm nhìn, bùn đất phủ mặt đường, gây bụi bặm và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Để khắc phục các tồn tại trên, Phòng CSGT đề nghị Ban Quản lý Dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện ngay công tác khắc phục và sửa chữa các điểm, công trình hư hỏng; đồng thời lắp đặt cầu tạm kiên cố song song với các cầu, cống trên tuyến ĐH 26 để phục vụ riêng phương tiện vận chuyển vật liệu thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Đoạn ĐH 26 qua đập dâng Văn Phong (xã Bình An) xuất hiện nhiều ổ gà gây nguy hiểm giao thông. Ảnh: Nguyễn Chơn

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần khôi phục hệ thống biển báo hạn chế tải trọng tại các cầu trên tuyến ĐH 26, cấm phương tiện có tải trọng trên 13 tấn lưu thông; xây dựng phương án tổ chức giao thông theo hướng điều tiết xe chạy một chiều; bố trí lực lượng phân luồng tại các nút giao phức tạp, khu vực trường học vào các khung giờ cao điểm.

Ngoài ra, Phòng CSGT cũng đề nghị chủ đầu tư kiểm soát chặt tải trọng đối với các xe ben tại 4 mỏ đất, chấn chỉnh tình trạng chở đất cao quá thành thùng; đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế tình trạng rơi vãi vật liệu trên đường gây ảnh hưởng giao thông và đời sống người dân.

“Bên cạnh việc kiến nghị, Phòng CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến ĐH 26 và quốc lộ 19B, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện cố tình vi phạm như chở quá tải, cơi nới thành thùng, để rơi vãi vật liệu gây mất an toàn giao thông”, Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó trưởng Phòng CSGT nhấn mạnh.