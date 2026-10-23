Phường Thống Nhất đưa nông sản và thổ cẩm Jrai lên sàn thương mại điện tử

(GLO)- Sáng 23-10, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với TikTok Shop và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức phiên Mega livestream với chủ đề “Hương vị nông sản & Sắc màu thổ cẩm truyền thống của đồng bào Jrai phường Thống Nhất năm 2026”.

Lãnh đạo phường Thống Nhất cùng KOL và chủ thể sản xuất giới thiệu sản phẩm thổ cẩm trên TikTok Shop và Fanpage Facebook của UBND phường. Ảnh: Vũ Thảo

Tại phiên Mega livestream, 10 chủ thể sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường đã giới thiệu, quảng bá hơn 30 sản phẩm, trong đó có các sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu như: cà phê, hạt điều, hạt mắc ca, yến sào, dược liệu, thổ cẩm truyền thống.

Thông qua TikTok Shop và Fanpage Facebook của UBND phường Thống Nhất, các chủ thể trực tiếp giới thiệu sản phẩm, chia sẻ câu chuyện sản xuất, trao đổi với khách hàng và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Chương trình thu hút sự quan tâm, theo dõi và tương tác của khán giả trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và tiềm năng kinh tế của địa phương.

Bên cạnh các sản phẩm nông sản, phiên livestream dành thời lượng giới thiệu thổ cẩm truyền thống của đồng bào Jrai tại các tổ dân phố Plei Kép, Bruk Ngol.

Những sản phẩm dệt thủ công được giới thiệu gắn với câu chuyện về công sức người thợ, ý nghĩa hoa văn và giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Quang cảnh phiên Mega livestream. Ảnh: Vũ Thảo

Chương trình được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ nông sản và sản phẩm thổ cẩm truyền thống của địa phương thông qua các nền tảng số, góp phần mở rộng thị trường cho các mô hình khởi nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh.

Thông qua hoạt động này, phường Thống Nhất hướng đến hỗ trợ người dân từng bước nâng cao kỹ năng bán hàng trực tuyến; đồng thời gắn phát triển thương mại điện tử với bảo tồn nghề dệt truyền thống, tạo thêm cơ hội phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng.