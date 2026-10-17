Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Phường Thống Nhất phát động cuộc thi video, clip giới thiệu mô hình “Dân vận khéo”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 16-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phát động Cuộc thi xây dựng video, clip giới thiệu mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn phường năm 2026.

Cuộc thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2026-2030; phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác vận động Nhân dân, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng địa phương.

phuong-thong-nhat-phat-dong-cuoc-thi-video-clip-gioi-thieu-mo-hinh-dan-van-kheo.jpg
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất phát động Cuộc thi xây dựng video, clip giới thiệu mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2026. Ảnh: Hoàng Hoài

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức kêu gọi các tổ chức Đảng trực thuộc, cơ quan, đơn vị, trường học, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

Các tác phẩm tập trung phản ánh những mô hình, điển hình người thật, việc thật, có hiệu quả thực tiễn và sức lan tỏa trên các lĩnh vực như xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

phuong-thong-nhat-phat-dong-cuoc-thi-video-clip-gioi-thieu-mo-hinh-dan-van-kheo-2569.jpg
Cuộc thi góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại phường Thống Nhất. Ảnh: Hoàng Hoài

Thông qua hình thức video, clip, cuộc thi góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số trong công tác dân vận, đưa những cách làm hay, những câu chuyện ý nghĩa đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi đến 17 giờ ngày 29-10-2026. Các tác phẩm hợp lệ sẽ được đăng tải trên Fanpage Đảng bộ phường Thống Nhất hoặc Mặt trận Thống Nhất để bình chọn trực tuyến, kết hợp với chấm điểm của Ban Giám khảo. Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các tác phẩm xuất sắc tại hội nghị tổng kết phong trào “Dân vận khéo” năm 2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bình Định đưa nghị quyết vào cuộc sống từ những việc làm thiết thực

Phường Bình Định đưa nghị quyết vào cuộc sống từ những việc làm thiết thực

(GLO)- Từ những tuyến đường, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp đến hệ thống giao thông kết nối, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành... Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Bình Định nhiệm kỳ 2025-2030 đang dần được cụ thể hóa bằng những công việc thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống người dân.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

Đời sống

(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13-10), Phó Giám đốc Sở NN&MT Vũ Ngọc An - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai về kết quả kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và việc cần làm trong thời gian tới.

Niềm vui từ con đường mới

Niềm vui từ con đường mới

Đời sống

(GLO)- Tuyến đường liên xã nối từ đường Trường Sơn Đông vào xã Krong (tỉnh Gia Lai) cơ bản hoàn thành, giúp người dân rút ngắn khoảng cách, thời gian đi lại. 

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 được triển khai nhằm tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, huy động cộng đồng trong chăm lo người nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Ảnh: Như Nguyện

Gia Lai triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Đời sống

(GLO)- Từ ngày 17-10 đến 18-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Theo đó, tỉnh huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là về nhà ở, sinh kế và các công trình thiết yếu.

Phụ nữ Ia Khươl vượt qua khuôn mẫu, tự tin vươn lên

Phụ nữ Ia Khươl vượt qua khuôn mẫu, tự tin vươn lên

Đời sống

(GLO)- Từ chỗ còn e dè trong các hoạt động cộng đồng, nhiều phụ nữ ở xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn bày tỏ chính kiến, chủ động bảo vệ quyền lợi, phát triển kinh tế và tạo việc làm cho người khác. Những thay đổi ấy đang từng bước giúp chị em khẳng định vai trò trong gia đình và xã hội.

null