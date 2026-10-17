Phường Thống Nhất phát động cuộc thi video, clip giới thiệu mô hình “Dân vận khéo”

(GLO)- Ngày 16-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phát động Cuộc thi xây dựng video, clip giới thiệu mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn phường năm 2026.

Cuộc thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2026-2030; phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác vận động Nhân dân, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng địa phương.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất phát động Cuộc thi xây dựng video, clip giới thiệu mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2026. Ảnh: Hoàng Hoài

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức kêu gọi các tổ chức Đảng trực thuộc, cơ quan, đơn vị, trường học, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

Các tác phẩm tập trung phản ánh những mô hình, điển hình người thật, việc thật, có hiệu quả thực tiễn và sức lan tỏa trên các lĩnh vực như xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Cuộc thi góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại phường Thống Nhất. Ảnh: Hoàng Hoài

Thông qua hình thức video, clip, cuộc thi góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số trong công tác dân vận, đưa những cách làm hay, những câu chuyện ý nghĩa đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi đến 17 giờ ngày 29-10-2026. Các tác phẩm hợp lệ sẽ được đăng tải trên Fanpage Đảng bộ phường Thống Nhất hoặc Mặt trận Thống Nhất để bình chọn trực tuyến, kết hợp với chấm điểm của Ban Giám khảo. Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các tác phẩm xuất sắc tại hội nghị tổng kết phong trào “Dân vận khéo” năm 2026.