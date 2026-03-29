Đặc sắc Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải

(GLO)- Chiều 29-3, tại khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải. Đây là một trong những sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân miền biển được tổ chức thường niên từ ngày 11 đến 13-2 âm lịch.

Lễ hội cầu ngư là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Phan Tuấn

Lễ hội gồm 2 phần chính: phần lễ với các nghi thức rước thần Nam Hải, tế lễ, dâng hương và đọc văn sớ; phần hội với các trò chơi dân gian được tổ chức vào ngày 30-3.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, đây còn là dịp để người dân địa phương duy trì sinh hoạt văn hóa lâu dài, tạo điểm nhấn khác biệt cho du lịch Gia Lai.

Lễ rước nghinh ông thể hiện lòng thành kính và biết ơn của ngư dân đối với thần Nam Hải. Ảnh: Phan Tuấn

Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026, Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải được tổ chức với quy mô lớn hơn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Đây là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời, được cộng đồng địa phương gìn giữ và phát huy qua nhiều thế hệ. Hiện nay, phường Quy Nhơn Đông đang phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để hoàn thiện hồ sơ, sớm đưa lễ hội này bổ sung vào danh mục di sản văn hóa.

Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Ảnh: Phan Tuấn

Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải là một trong 22 lễ hội cầu ngư đã được kiểm kê, đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Bình Định (cũ).

Việc tổ chức lễ hội trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2026 càng tăng thêm giá trị, biến nơi đây thành điểm đến hấp dẫn, góp phần quảng bá văn hóa biển và khẳng định tiềm năng du lịch của địa phương.