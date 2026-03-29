Đặc sắc Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải

LỆ XUÂN
(GLO)- Chiều 29-3, tại khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải. Đây là một trong những sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân miền biển được tổ chức thường niên từ ngày 11 đến 13-2 âm lịch.

Lễ hội cầu ngư là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Phan Tuấn

Lễ hội gồm 2 phần chính: phần lễ với các nghi thức rước thần Nam Hải, tế lễ, dâng hương và đọc văn sớ; phần hội với các trò chơi dân gian được tổ chức vào ngày 30-3.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, đây còn là dịp để người dân địa phương duy trì sinh hoạt văn hóa lâu dài, tạo điểm nhấn khác biệt cho du lịch Gia Lai.

Lễ rước nghinh ông thể hiện lòng thành kính và biết ơn của ngư dân đối với thần Nam Hải. Ảnh: Phan Tuấn

Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026, Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải được tổ chức với quy mô lớn hơn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Đây là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời, được cộng đồng địa phương gìn giữ và phát huy qua nhiều thế hệ. Hiện nay, phường Quy Nhơn Đông đang phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để hoàn thiện hồ sơ, sớm đưa lễ hội này bổ sung vào danh mục di sản văn hóa.

Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Ảnh: Phan Tuấn

Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải là một trong 22 lễ hội cầu ngư đã được kiểm kê, đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Bình Định (cũ).

Việc tổ chức lễ hội trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2026 càng tăng thêm giá trị, biến nơi đây thành điểm đến hấp dẫn, góp phần quảng bá văn hóa biển và khẳng định tiềm năng du lịch của địa phương.

Khi di sản trở thành sản phẩm du lịch

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Những năm gần đây, tỉnh Gia Lai chú trọng khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử và khoa học để hình thành những sản phẩm du lịch riêng có, tạo dấu ấn khác biệt cho điểm đến, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ chiêng Kơ Đơ trở thành bảo vật quốc gia

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Bộ cồng chiêng Kơ Đơ (niên đại đầu thế kỷ XX) vừa được công nhận là bảo vật quốc gia. Không chỉ là nhạc cụ cổ, chiêng Kơ Đơ còn là hiện vật gắn với những thủ lĩnh Jrai xưa, phản ánh cấu trúc xã hội, đời sống tín ngưỡng và nghệ thuật âm nhạc độc đáo của cư dân Tây Nguyên.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan

Văn hóa

(GLO)- Tối 1-3, tại nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan (khu phố Hòa Cư, phường An Nhơn Đông), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường An Nhơn Đông tổ chức chương trình tọa đàm - thơ nhạc kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan (2/3/1916 - 2/3/2026).

Gia Lai: Đặc sắc Lễ hội khai sơn cầu ngư - Vạn Đầm Xương Lý

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Chiều 25-2, tại Lăng Ông Nam Hải - Vạn Đầm Xương Lý (khu phố Lý Chánh, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Lễ hội khai sơn cầu ngư đã khai mạc. Lễ hội với nhiều nghi thức truyền thống đặc sắc, tái hiện tín ngưỡng thờ Cá Ông và ước vọng mưa thuận gió hòa của ngư dân vùng biển Nhơn Lý.

Mãn nhãn với "Đêm võ đài Bình Định"

Thể thao

(GLO)- Tối 23-2, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức “Đêm võ đài Bình Định” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Chương trình mang đến cho khán giả những màn so găng hấp dẫn. 

Thượng chòi vui hội ngày xuân

Văn hóa

(GLO)- Không chỉ có trăm hoa khoe sắc, hương bánh mứt nồng nàn, mùa xuân xứ Nẫu còn có tiếng hô hát bài chòi ngân vang, tiếng phách gõ nhịp rộn rã, hòa cùng tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ và niềm háo hức của những người mộ điệu.

Sức sống mới từ các đội cồng chiêng nữ

Văn hóa

(GLO)- Từ làng Leng, Kgiang (xã Tơ Tung), thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn)…, nhiều phụ nữ Bahnar ở Gia Lai đang lặng lẽ nhưng quyết liệt bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ để làm sống dậy di sản văn hóa cồng chiêng.

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Thời sự

(GLO)- Sáng 20-2 (mùng 4 Tết), tại Di tích An Khê Trường (phường An Khê), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026).

Rộn ràng chợ truyền thống ngày cuối năm

Xã hội

(GLO)- Những ngày cận Tết, nhịp mua bán tại các chợ truyền thống rộn ràng hơn hẳn. Người bán tất bật, người mua nán lại lâu hơn, sắm sửa cho đủ đầy. Chợ Tết không chỉ “thuận mua vừa bán” mà còn gói ghém nếp xuân, gửi gắm ước mong về một năm mới an vui, sung túc.

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Với việc hợp chuẩn OCOP, nhiều sản phẩm thổ cẩm Bahnar, Jrai ở Gia Lai bắt đầu định vị được thương hiệu. Quá trình này có công rất lớn của nhiều phụ nữ, nghệ nhân đã dồn tâm huyết từng bước đưa thổ cẩm truyền thống ra thị trường.