Di tích Plei Ơi chào đón du khách

NGUYÊN HƯƠNG
(GLO)- Khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi - điểm đến mang giá trị tâm linh, lịch sử gắn với truyền thuyết Vua Lửa của đồng bào Jrai ở xã Chư A Thai - vừa được đầu tư đồng bộ, khang trang, sẵn sàng chào đón du khách trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

bee5756847f0c9ae90e1.jpg

Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Bước chuyển mạnh mẽ nhất của Khu di tích Plei Ơi đến từ việc hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ông Nguyễn Hữu Khóa - Phó Chủ tịch UBND xã Chư A Thai - cho biết: Nổi bật trong các hạng mục đầu tư tại Khu di tích là nhà sàn trưng bày với diện tích 292 m². Công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống, vừa tạo không gian lưu giữ hiện vật, vừa là nơi kể lại câu chuyện về Vua Lửa và đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Jrai ở thung lũng Cheo Reo.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Khu di tích sẽ liên kết với Bảo tàng Pleiku bổ sung, sưu tầm thêm nhiều hiện vật có giá trị, đặc biệt là những tư liệu liên quan đến tín ngưỡng Vua Lửa và các phong tục, tập quán lâu đời của người dân địa phương.

Học sinh tham quan nhà trưng bày hiện vật liên quan đến Vua Lửa trong Khu di tích Plei Ơi ngày 21-3 vừa qua. Ảnh: Vũ Chi
Học sinh tham quan nhà trưng bày hiện vật liên quan đến Vua Lửa trong Khu di tích Plei Ơi ngày 21-3 vừa qua. Ảnh: Vũ Chi

Không gian cảnh quan Khu di tích cũng được chăm chút hài hòa. Hồ sen được hình thành ngay cổng vào vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ, vừa mang lại cảm giác thư thái cho du khách. Khu bãi đậu xe, đường lên núi được mở rộng, thuận tiện hơn cho việc di chuyển của du khách. Hoa viên với nhiều cây xanh, hoa khoe sắc.

Đáng chú ý, tại khu vực sân lễ hội, nơi được coi như “trái tim” của các hoạt động văn hóa đã được chuyển từ nền bê tông sang trồng cỏ. Sự thay đổi này trả lại không gian gần gũi, nguyên bản cho các nghi lễ truyền thống. Cùng với đó, các hạng mục như cổng chào, đài nước… cũng được hoàn thiện, tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa hiện đại vừa giữ được hồn cốt văn hóa.

Ông Khóa cho biết thêm: “Hiện chính quyền địa phương đang làm tờ trình xin đầu tư nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn vào thôn Plei Ơi với kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Đây là mảnh ghép quan trọng để nâng cao khả năng kết nối, đồng thời là điều kiện cần thiết để tiến tới hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi là Di tích quốc gia đặc biệt”.

Tích cực chuẩn bị cho lễ cúng cầu mưa

Cùng với việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, công tác chuẩn bị cho lễ cúng cầu mưa Yang Pơtao Apui, dự kiến diễn ra ngày 25 và 26-4 tới tại Khu di tích đang được triển khai bài bản. Đây là một trong những nghi lễ đặc sắc, gắn liền với tín ngưỡng của cộng đồng người Jrai, thể hiện ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, lễ cúng còn là dịp để cộng đồng tái hiện những giá trị văn hóa truyền thống một cách sống động nhất.

Nghi lễ cúng cầu mưa sẽ diễn ra tại Khu di tích Plei Ơi vào cuối tháng 4-2026. Ảnh: Vũ Chi
Nghi lễ cúng cầu mưa sẽ diễn ra tại Khu di tích Plei Ơi vào cuối tháng 4-2026. Ảnh: Vũ Chi

Theo bà Huỳnh Thị Tư - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Chư A Thai: Bên cạnh phần lễ cúng chính, địa phương tiếp tục duy trì các hoạt động trình diễn cồng chiêng, trò chơi dân gian, hội chợ trưng bày sản vật địa phương. Những âm thanh cồng chiêng vang vọng, những điệu xoang uyển chuyển, những món ăn dân dã… sẽ tạo nên một bức tranh văn hóa đầy màu sắc “níu chân” du khách.

“Đặc biệt, Khu di tích Plei Ơi không đứng riêng lẻ mà đang hướng tới liên kết vùng. Địa phương sẽ phối hợp với các xã lân cận như Phú Thiện và Ia Hiao để xây dựng chuỗi du lịch nhân dịp lễ hội. Đây là hướng đi mang tính bền vững, giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách, đồng thời tạo ra nhiều trải nghiệm đa dạng hơn, từ văn hóa, ẩm thực đến sinh thái” - bà Tư nhận định.

Nhà sàn trưng bày các hiện vật liên quan đến Vua Lửa được xây mới trong khuôn viên Khu di tích Plei Ơi. Ảnh: Vũ Chi
Nhà sàn trưng bày các hiện vật liên quan đến Vua Lửa được xây mới trong khuôn viên Khu di tích Plei Ơi. Ảnh: Vũ Chi

Tại các buôn làng trong xã, không khí chuẩn bị lễ hội cũng diễn ra sôi nổi. Ông Siu Mai - Trưởng thôn Plei Ơi - chia sẻ: “Người dân trong thôn ai cũng phấn khởi, tự hào khi thấy Khu di tích được đầu tư bài bản, đồng bộ. Với bộ chiêng được cấp năm 2024, hiện bà con trong thôn đang tích cực luyện tập các tiết mục trình diễn tại lễ hội; đồng thời chuẩn bị các sản vật, đặc sản đặc trưng để giới thiệu đến du khách”.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Khóa, Khu di tích Plei Ơi hôm nay không chỉ “khoác áo mới”, mà đang dần hướng tới định hình một bản sắc du lịch riêng: Mộc mạc nhưng sâu sắc, truyền thống nhưng vẫn bắt nhịp xu thế phát triển du lịch. Hy vọng, Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ là cơ hội để Plei Ơi tạo dấu ấn trên bản đồ du lịch văn hóa của tỉnh nhà.

Cổng vào Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi. Ảnh: Đức Thụy

Xây dựng Khu di tích Plei Ơi thành sản phẩm du lịch đặc thù

(GLO)- Gắn liền với truyền thuyết Hỏa Xá, Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) chứa đựng những giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa. Huyện Phú Thiện đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng khu di tích thành sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương.

