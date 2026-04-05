Văn hóa và Bản sắc

Giữ gìn giá trị văn hóa biển qua Lễ hội cầu ngư ở Bình Thái

XUÂN ĐỊNH
(GLO)- Ngày 3-4 (nhằm 16-2 âm lịch), tại thôn Bình Thái (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai), Lễ hội cầu ngư được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo ngư dân và nhân dân địa phương tham gia.

Trải qua hàng trăm năm, lễ hội không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống mà còn là không gian văn hóa đặc trưng của cư dân vùng ven Đầm Thị Nại.

Nghi thức nghinh rước thủy thần của ngư dân thôn Bình Thái trên Đầm Thị Nại.﻿ Ảnh: Xuân Định

Từ sáng sớm, tại lăng Cá Ông Nam Hải, các nghi lễ như lễ rước, lễ tế và hát bả trạo được tổ chức theo đúng phong tục lâu đời. Trong tiếng trống, tiếng hô nhịp nhàng, những mái chèo của đội bả trạo chuyển động đồng đều, tái hiện hình ảnh lao động trên biển.

Đây không chỉ là hình thức diễn xướng dân gian mà còn phản ánh đời sống sản xuất, tinh thần đoàn kết và kinh nghiệm ứng xử với biển của ngư dân.

Dải lụa đỏ tượng trưng chiếc cầu bắc từ biển vào bờ để thần Nam Hải vào lăng. Ảnh: Xuân Định

Theo tư liệu địa phương, lăng Cá Ông được xây dựng từ năm 1785, là nơi thờ cá voi - loài vật được ngư dân tôn kính như vị thần cứu nạn. Trong quá trình mưu sinh trên biển, niềm tin vào sự che chở của “Ông” trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Các nghi lễ trong Lễ hội cầu ngư vì thế không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn góp phần duy trì sự gắn kết cộng đồng.

Thôn Bình Thái hiện có khoảng 320 hộ dân, chủ yếu sống bằng nghề biển với hơn 210 tàu thuyền hoạt động tại các ngư trường miền Trung. Trong điều kiện nghề biển còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc duy trì lễ hội giúp người dân củng cố niềm tin, tạo động lực vươn khơi; đồng thời, giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống gắn với nghề.

Lễ hội cũng là dịp để các thế hệ trong cộng đồng gặp gỡ, trao truyền kinh nghiệm và duy trì các tập quán lâu đời. Những người trẻ tham gia, quan sát và dần tiếp nhận các nghi thức, qua đó góp phần bảo tồn di sản văn hóa một cách tự nhiên trong đời sống.

﻿Ban Tổ chức lễ hội thực hiện nghi thức dâng hương.﻿ Ảnh: Xuân Định

Năm nay, Lễ hội cầu ngư ở Bình Thái được xã Tuy Phước đưa vào chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa biển.

Việc duy trì và phát huy lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể mà còn tạo nền tảng cho phát triển kinh tế biển và du lịch bền vững, từ đó khẳng định giá trị bền vững của văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.

Nhơn Hải và nét văn hóa biển đặc sắc

(GLO)- Từ ngày 29-3 đến 1-4 (tức ngày 11 đến 14-2 âm lịch), làng biển Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) rộn ràng bước vào mùa vui Lễ hội cầu ngư - sự kiện văn hóa truyền thống lớn nhất trong năm ở địa phương. 

Về làng Kép xem lễ ăn trâu mừng nhà rông mới

Văn hóa

(GLO)- Trong 2 ngày (21 và 22-3), tại làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), lễ khánh thành nhà rông mới sẽ diễn ra với nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc, kết hợp các hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa cộng đồng.

Khi di sản trở thành… sản phẩm du lịch

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Những năm gần đây, tỉnh Gia Lai chú trọng khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử và khoa học để hình thành những sản phẩm du lịch riêng có, tạo dấu ấn khác biệt cho điểm đến, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ chiêng của các thủ lĩnh Jrai trở thành bảo vật quốc gia

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Bộ cồng chiêng Kơ Đơ (niên đại đầu thế kỷ XX) vừa được công nhận là bảo vật quốc gia. Không chỉ là nhạc cụ cổ, chiêng Kơ Đơ còn là hiện vật gắn với những thủ lĩnh Jrai xưa, phản ánh cấu trúc xã hội, đời sống tín ngưỡng và nghệ thuật âm nhạc độc đáo của cư dân Tây Nguyên.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan.

Văn hóa

(GLO)- Tối 1-3, tại nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan (khu phố Hòa Cư, phường An Nhơn Đông), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường An Nhơn Đông tổ chức chương trình tọa đàm - thơ nhạc kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan (2/3/1916 - 2/3/2026).

Gia Lai: Đặc sắc Lễ hội khai sơn cầu ngư - Vạn Đầm Xương Lý

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Chiều 25-2, tại Lăng Ông Nam Hải - Vạn Đầm Xương Lý (khu phố Lý Chánh, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Lễ hội khai sơn cầu ngư đã khai mạc. Lễ hội với nhiều nghi thức truyền thống đặc sắc, tái hiện tín ngưỡng thờ Cá Ông và ước vọng mưa thuận gió hòa của ngư dân vùng biển Nhơn Lý.

Sức sống mới từ các đội cồng chiêng nữ

Văn hóa

(GLO)- Từ làng Leng, Kgiang (xã Tơ Tung), thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn)…, nhiều phụ nữ Bahnar ở Gia Lai đang lặng lẽ nhưng quyết liệt bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ để làm sống dậy di sản văn hóa cồng chiêng.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Gia đình

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.