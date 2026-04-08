Văn hóa

Phục dựng “Lễ cưới hỏi” của người Jrai làng Kép vào ngày 24-4

LAM NGUYÊN
(GLO)- Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San (tỉnh Gia Lai) sẽ phối hợp với UBND phường Thống Nhất tổ chức phục dựng “Lễ cưới hỏi” của người Jrai tại làng Kép vào ngày 24-4.

Lễ phục dựng được tiến hành theo đúng phong tục, tập quán truyền thống của đồng bào Jrai với sự tham gia của già làng, nghệ nhân và cộng đồng địa phương.

Nghi lễ mang ý nghĩa nhắc nhở về sự thủy chung, gắn bó bền chặt trong tình nghĩa vợ chồng thông qua việc trao lễ vật là cặp vòng đồng cũng như tiến hành một số lễ thức truyền thống khác.

Đôi vợ chồng Jrai trong lễ cưới hỏi. Theo nghi thức, mỗi người phải ăn hết 1 nắm cơm, 1 đùi gà mà người mai mối trao cho. Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc

Hoạt động trên được tổ chức nhằm bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc gắn với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa.

Lễ phục dựng còn góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa tỉnh Gia Lai đến đông đảo người dân và du khách.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

(GLO)- Ngày 7-1-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và khẳng định quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

(GLO)- Họa sĩ Lý Khắc Nhu, một tên tuổi trong làng tranh thủy mặc ở TP. Hồ Chí Minh, vừa có chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) với tâm nguyện hiến tặng “gia tài” tượng gỗ Tây Nguyên mà ông cất công sưu tầm nhiều năm qua. 

(GLO)- Sáng 28-3 (tức mùng 10 tháng 2 âm lịch), tại đình An Khê (phường An Khê, tỉnh Gia Lai), Ban Nghi lễ đình tổ chức lễ cúng Quý Xuân trong không gian linh thiêng, rộn ràng tiếng chiêng, trống giữa tiết trời đẹp nhất của mùa xuân.

(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản và giới thiệu cuốn sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ” của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

(GLO)- Sáng 22-3, tại khuôn viên nhà rông làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), lễ khánh thành nhà rông mới đã diễn ra với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế; đại diện các sở, ngành và đông đảo người dân địa phương.

