Phục dựng “Lễ cưới hỏi” của người Jrai làng Kép vào ngày 24-4

(GLO)- Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San (tỉnh Gia Lai) sẽ phối hợp với UBND phường Thống Nhất tổ chức phục dựng “Lễ cưới hỏi” của người Jrai tại làng Kép vào ngày 24-4.

Lễ phục dựng được tiến hành theo đúng phong tục, tập quán truyền thống của đồng bào Jrai với sự tham gia của già làng, nghệ nhân và cộng đồng địa phương.

Nghi lễ mang ý nghĩa nhắc nhở về sự thủy chung, gắn bó bền chặt trong tình nghĩa vợ chồng thông qua việc trao lễ vật là cặp vòng đồng cũng như tiến hành một số lễ thức truyền thống khác.

Đôi vợ chồng Jrai trong lễ cưới hỏi. Theo nghi thức, mỗi người phải ăn hết 1 nắm cơm, 1 đùi gà mà người mai mối trao cho. Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc

Hoạt động trên được tổ chức nhằm bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc gắn với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa.

Lễ phục dựng còn góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa tỉnh Gia Lai đến đông đảo người dân và du khách.