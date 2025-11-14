Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Liên hoan Hô hát bài chòi khu vực Trung Bộ 2025 dời đến ngày 28 và 29-11

ĐOÀN NGỌC NHUẬN
(GLO)- Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa ra thông báo mới về thời gian tổ chức Liên hoan Hô hát bài chòi khu vực Trung Bộ năm 2025, sau khi sự kiện phải tạm hoãn do ảnh hưởng mưa bão và ngập lụt xảy ra trên diện rộng.

Theo đó, Liên hoan Hô hát bài chòi khu vực Trung Bộ năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 29-11-2025. Các nội dung chương trình và địa điểm tổ chức liên hoan được giữ nguyên theo Thông báo số 01/TB-BTC ngày 28-10-2025 của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Cụ thể, Liên hoan do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp UBND TP. Đà Nẵng tổ chức tại Nhà văn hóa An Hải (số 02 Vũ Văn Dũng, TP. Đà Nẵng), với chủ đề “Hương sắc miền Trung 2025”.

Nội dung liên hoan bao gồm: trình diễn các làn điệu truyền thống như xàng xê, hô thai, xuân nữ… ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, vẻ đẹp của mảnh đất, con người miền Trung chịu thương chịu khó trong công cuộc xây dựng quê hương; ca ngợi tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, kể chuyện dân gian, tích cổ, lịch sử… Các sáng tạo mới vẫn phải dựa trên cấu trúc và ngữ âm truyền thống của bài chòi, tránh cải biên quá mức.

doan-nghe-nhan-nhac-cong-cua-trung-tam-van-hoa-tinh-gia-lai-tat-bat-tap-luyen-tham-gia-lien-hoanjpg.jpg
Đoàn nghệ nhân, nhạc công của tỉnh Gia Lai tích cực tập luyện để tham gia Liên hoan. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tham gia liên hoan có nghệ nhân, câu lạc bộ bài chòi đến từ 7 tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ, gồm: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk. Mỗi đoàn có 10 - 20 thành viên, trong đó có anh/chị hiệu, người hô hát, nhạc công và người chơi.

Chương trình biểu diễn của mỗi đoàn không quá 30 phút, thể hiện theo hình thức hô hát (trò chơi bài chòi), bài chòi hát, bài chòi sân khấu…

dan-nhac-cong-tham-gia-lien-hoanjpg.jpg
Nhiều nghệ nhân tên tuổi trong dàn nhạc công bài chòi của tỉnh Gia Lai sẽ tham gia Liên hoan. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đoàn nghệ nhân, nhạc công của tỉnh Gia Lai tham gia Liên hoan sẽ mang đến những tiết mục đặc sắc thể hiện bản sắc của nghệ thuật bài chòi dân gian Bình Định, gồm hai phần: Lời chào quê hương, Quê hương mở hội do nghệ nhân ưu tú Nguyễn Phú viết kịch bản, đặt lời, sáng tác thêm nhiều câu thai mới. Lực lượng biểu diễn quy tụ nhiều nghệ nhân tên tuổi như: nghệ nhân nhân dân Minh Đức, các nghệ nhân ưu tú: Trần Hữu Phước, Lý Thành Long…

Ngoài hoạt động trình diễn trên sân khấu, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch còn đề nghị 3 đoàn TP Đà Nẵng, TP Huế và tỉnh Gia Lai tham gia hoạt động biểu diễn phục vụ công chúng tại không gian bài chòi công cộng (Công viên Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng).

tong-duyet-chuong-trinh-chuan-bi-tham-gia-lien-hoanjpg.jpg
Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai sơ duyệt chương trình để tham gia Liên hoan. Ảnh: ĐVCC

Liên hoan lần này tổ chức không mang tính chất thi đua, không chấm điểm hay trao giải mà là sân chơi để các nghệ nhân gặp gỡ, giao lưu, gìn giữ di sản bài chòi không chỉ là trò chơi dân gian mà còn là “hồn cốt” của mảnh đất miền Trung giàu truyền thống văn hóa, lịch sử. Qua đó, tôn vinh, quảng bá giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, góp phần lan tỏa nghệ thuật bài chòi đến công chúng.

