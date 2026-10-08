Festival cồng chiêng tại Gia Lai đã có 9 tỉnh trong nước đăng ký tham gia

(GLO)- Theo thông cáo báo chí mới nhất của Ban Tổ chức, Festival cồng chiêng năm 2026 tại Gia Lai được điều chỉnh từ định hướng tổ chức quy mô quốc tế sang quy mô quốc gia, với tên gọi “Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai”.

Sự kiện diễn ra từ ngày 30-10 đến 8-11 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số xã, phường lân cận.

Tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng là một trong những hoạt động hấp dẫn tại Festival cồng chiêng năm 2026 tại Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đến ngày 7-10, đã có 9 tỉnh, thành phố trong nước có sử dụng cồng chiêng đăng ký tham gia Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai.

Cùng với đó, 22 đoàn nghệ nhân trong tỉnh đã đăng ký tham gia, trong đó có 11 đoàn Jrai, 9 đoàn Bahnar, 1 đoàn H’rê và 1 đoàn Chăm. Tổng số nghệ nhân của Gia Lai là gần 872 người, gồm 443 nghệ nhân Jrai, 365 nghệ nhân Bahnar, 40 nghệ nhân H’rê và 24 nghệ nhân Chăm.

Đã có 9 tỉnh, thành trong nước có sử dụng cồng chiêng đăng ký tham gia Festival năm 2026. Trong ảnh: Đoàn nghệ nhân tỉnh Quảng Ngãi trình diễn cồng chiêng đường phố năm 2023 tại Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc

Những hoạt động trọng tâm của Festival là phục dựng lễ mừng nhà rông mới, diễn ra từ 14 giờ ngày 31-10 tại nhà rông làng Ia Gri, xã Biển Hồ. Cùng thời điểm này, khu vực làng Ia Gri sẽ diễn ra giao lưu trình diễn âm nhạc, nhạc cụ các dân tộc; phiên chợ giới thiệu sản phẩm địa phương và triển lãm “Không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai”.

Điểm nhấn của Festival là chương trình nghệ thuật “Đêm hội cồng chiêng”, diễn ra tối ngày 7-11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV, GTV cùng các tỉnh nối sóng. Chương trình quy tụ các đoàn nghệ nhân trong nước tham gia Festival.

Dịp này cũng diễn ra lễ trao Quyết định công nhận bảo vật quốc gia đối với Bộ cồng chiêng Kơ Đơ và Sưu tập đồ thờ bằng vàng tại tháp Chăm An Phú đang được lưu giữ tại Bảo tàng Pleiku.

Trong khuôn khổ Festival còn có lễ hội đường phố ngày 6-11; giao lưu văn hóa truyền thống các dân tộc; không gian ẩm thực, giới thiệu sản phẩm du lịch; trưng bày hiện vật văn hóa truyền thống và hoạt động giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, tôn vinh cà phê Gia Lai.