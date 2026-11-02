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Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai tổ chức Chương trình “Chạm vị Gia Lai”

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KIM THANH
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(GLO)- Trong 2 ngày (31-10 và 1-11), Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty Truyền thông WAO Agency tổ chức Chương trình “Chạm vị Gia Lai 2026 - Hành trình khám phá văn hóa, ẩm thực và lễ hội tại Cao nguyên Gia Lai”. 

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của UBND tỉnh Gia Lai về đẩy mạnh truyền thông, quảng bá Festival Cồng chiêng và Tuần lễ Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 trên các nền tảng số.

Chương trình thu hút sự tham gia trải nghiệm, sáng tạo của gần 40 nhà sáng tạo nội dung, KOL ở khu vực phía Đông và Tây tỉnh.

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Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai tổ chức Chương trình “Chạm vị Gia Lai". Ảnh: Duy Linh

Thông qua hành trình trải nghiệm mùa hoa dã quỳ tại núi lửa Chư Đang Ya, những nét đặc sắc của không gian văn hóa cồng chiêng cùng những câu chuyện thú vị, hấp dẫn về sản vật, con người và điểm đến của Gia Lai, các thành viên đã tích cực sáng tạo nên những sản phẩm truyền thông mới mẻ, sinh động, hấp dẫn theo nhiều góc nhìn và cách kể chuyện khác nhau.

Đặc biệt, tại Chương trình “Gala Chạm vị Gia Lai” được tổ chức vào tối 1-11, các KOL, nhà sáng tạo nội dung, đại biểu, khách mời và nhà tài trợ đã cùng nhau trao đổi về vai trò, trách nhiệm của người làm nội dung trong quảng bá văn hóa, ẩm thực và du lịch địa phương.

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Chương trình "Chạm vị Gia Lai" thu hút gần 40 KOL, KOC tham gia trải nghiệm, quảng bá. Ảnh: Duy Linh

Qua hoạt động quảng diễn ẩm thực, những câu chuyện thú vị về món ăn, sản vật và tri thức chế biến cũng được chia sẻ, tạo thêm chất liệu để những nhà sáng tạo nội dung, KOL hiểu thêm về bản sắc của vùng đất và con người Gia Lai.

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Các KOL tham gia giao lưu văn nghệ. Ảnh: Duy Linh

Qua đó góp phần quảng bá, lan tỏa, tạo thêm sức hút cho Festival Cồng chiêng và Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, đồng thời mở ra cơ hội phát huy vai trò của các KOL trong quảng bá văn hóa, du lịch, lan tỏa thông tin tích cực và xây dựng môi trường mạng lành mạnh.

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