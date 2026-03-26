Mua bán tài khoản YouTube, Netflix, Spotify dùng chung có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

(GLO)- Bộ Công an đề xuất người kinh doanh tài khoản YouTube Premium, Netflix, Spotify dùng chung có thể bị phạt tới 50 triệu đồng.

Theo đó, đề xuất nêu tại dự thảo Nghị định về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đang được Bộ Công an lấy ý kiến, thuộc nhóm vi phạm: Sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin xâm phạm trật tự xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 16 đến 26-3.

Cụ thể, hành vi kinh doanh các loại tài khoản dùng chung (shared accounts) của các dịch vụ nội dung số Netflix, Spotify, YouTube Premium... trái quy định của nhà cung cấp có thể bị xử phạt từ 25 đến 50 triệu đồng.

Netflix, Spotify và YouTube Premium đều là các dịch vụ nội dung số thu phí theo gói.

Trên thực tế, việc mua bán các loại tài khoản số dùng chung khá phổ biến với người dùng Internet Việt Nam. Nhiều cá nhân mua gói dịch vụ trả phí, sau đó chia nhỏ thành các suất để bán lại với giá thấp hơn, thu hút người dùng bằng các tên gọi như “tài khoản Premium giá rẻ”, “slot gia đình”.

Tương tự, Bộ Công an cũng đề xuất phạt từ 25 - 50 triệu đồng với các hành vi thiết lập trang thông tin điện tử, mạng xã hội để tổ chức đánh bạc trái phép; đăng tải thông tin hướng dẫn, dụ dỗ người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; thiết lập và vận hành các trang mạng xâm phạm quyền tác giả để thu lợi nhuận từ hiển thị quảng cáo.