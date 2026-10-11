Phim Việt từng gây sốt phòng vé lên sóng truyền hình

Từng tạo nên cơn sốt vé hiếm có tại các rạp chiếu năm 2024, bộ phim điện ảnh 'Đào, phở và piano' của đạo diễn Phi Tiến Sơn sẽ trở lại với khán giả trên sóng truyền hình vào tối 11.10, đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Theo lịch phát sóng của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Đào, phở và piano được giới thiệu trong chương trình Hẹn với phim Việt, phát sóng lúc 20 giờ 30 ngày 11.10 trên kênh Hà Nội 1. Đây là dịp để khán giả gặp lại tác phẩm điện ảnh từng trở thành hiện tượng đặc biệt của phòng vé Việt, đồng thời nhìn lại một giai đoạn lịch sử hào hùng của Hà Nội qua những câu chuyện giàu cảm xúc.

Cặp đôi chính trong Đào, phở và pianoPhim Việt từng gây sốt phòng vé lên sóng truyền hình. Ảnh: NXS

Do đạo diễn Phi Tiến Sơn viết kịch bản và dàn dựng,Đào, phở và piano lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu 60 ngày đêm bảo vệ Hà Nội cuối năm 1946, đầu năm 1947. Bộ phim tái hiện không khí chiến đấu khốc liệt của quân và dân thủ đô với tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", nhưng không chỉ tập trung vào những trận đánh mà còn khai thác đời sống, tình yêu và khát vọng hạnh phúc của con người giữa chiến tranh.

Trung tâm câu chuyện là mối tình giữa Dân (Doãn Quốc Đam), một chiến sĩ tự vệ thành Hà Nội, và Hương (Cao Thùy Linh), cô tiểu thư Hà thành. Giữa bom đạn, hai người bị chia cắt rồi bất ngờ gặp lại khi cuộc chiến đang bước vào thời điểm khốc liệt. Họ chỉ có chưa đầy nửa ngày để tổ chức đám cưới, tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi trước khi tiếp tục đối diện với sự sống và cái chết.

Điểm đặc biệt của Đào, phở và piano là cách kể chuyện lịch sử qua những số phận bình dị. Bên cạnh đôi tình nhân trẻ còn có người họa sĩ già, vợ chồng bán phở, ông phán Tây học, chú bé đánh giày và nhiều nhân vật thuộc các tầng lớp khác nhau. Mỗi người mang một ước vọng riêng nhưng đều có chung tình yêu Hà Nội và ý chí bảo vệ mảnh đất mình gắn bó.

Cảnh trong Đào, phở và piano. Ảnh: NSX

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm NSND Trần Lực, NSND Trung Hiếu, Doãn Quốc Đam, Cao Thùy Linh, NSƯT Cao Nguyệt Hằng, Anh Tuấn… Trong đó, câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính trở thành điểm nhấn cảm xúc, giúp tác phẩm lịch sử tiếp cận khán giả bằng những lát cắt gần gũi về con người.

Đào, phở và piano từng gây sốt phòng vé

Không chỉ gây chú ý về nội dung, Đào, phở và piano còn ghi dấu ấn bằng hành trình phòng vé khác thường. Ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán 2024, bộ phim do Nhà nước đặt hàng ban đầu chỉ có phạm vi phát hành hạn chế, chủ yếu tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia ở Hà Nội.

Tuy nhiên, hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội đã tạo nên bước ngoặt bất ngờ. Từ một tác phẩm không có chiến dịch quảng bá rầm rộ, Đào, phở và piano trở thành tâm điểm chú ý, khiến nhiều suất chiếu kín chỗ, khán giả phải xếp hàng hoặc chờ đợi để mua vé. Hệ thống đặt vé của Trung tâm Chiếu phim quốc gia từng rơi vào tình trạng quá tải trước nhu cầu tăng đột biến.

Sức hút ngoài dự đoán khiến bộ phim liên tục được bổ sung suất chiếu và mở rộng phát hành đến nhiều cụm rạp trên cả nước. Đáng chú ý, trong khi thị trường điện ảnh Việt thường chứng kiến sự áp đảo của các tác phẩm giải trí, một bộ phim lịch sử với cách kể chuyện giàu tính nghệ thuật lại có thể tạo nên hiện tượng phòng vé nhờ sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Theo thông tin được Cục Điện ảnh công bố vào tháng 4.2024, Đào, phở và piano đạt doanh thu khoảng 21 tỉ đồng, tương đương kinh phí sản xuất. Đây là kết quả đáng chú ý đối với một bộ phim Nhà nước đặt hàng, có phương thức phát hành và cơ chế doanh thu khác với các tác phẩm thương mại thông thường.

Trước khi gây sốt phòng vé, Đào, phở và piano từng giành giải Bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 năm 2023. Thành công của tác phẩm cho thấy phim lịch sử không nhất thiết phải đứng ngoài thị hiếu đại chúng nếu tìm được cách kể chuyện có sức lay động và tạo được sự đồng cảm với người xem.

Được phát sóng trên truyền hình đúng dịp kỷ niệm Ngày giải phóng thủ đô 10.10, Đào, phở và piano không chỉ gợi lại ký ức về một Hà Nội kiên cường trong chiến tranh mà còn cho thấy sức sống của những tác phẩm điện ảnh lịch sử khi câu chuyện quá khứ vẫn có khả năng chạm đến cảm xúc của khán giả hôm nay.

Theo Thu Thủy (TNO)