5 phim của Việt Nam dự Liên hoan phim Busan ở Hàn Quốc

Nổi bật trong số các phim Việt Nam tham dự Liên hoan phim Quốc tế Busan năm nay là “1982” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, được lựa chọn tranh giải ở hạng mục Vision-Asia.

Thành phố Busan (Hàn Quốc). Ảnh: TTXVN phát

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 đã khai mạc ngày 6/10 tại thành phố Busan, miền Đông Nam Hàn Quốc, mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài 10 ngày, đến hết ngày 15/10.

Sự kiện năm nay được đánh dấu bằng bước tiến quan trọng khi BIFF lần đầu được Liên đoàn các Hiệp hội Nhà sản xuất phim quốc tế (FIAPF) công nhận là một trong những liên hoan phim “hạng A” hàng đầu thế giới, qua đó củng cố vị thế của Hàn Quốc trên bản đồ điện ảnh quốc tế. Điện ảnh Việt Nam có 5 phim được lựa chọn tham dự sự kiện này.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin của Ban tổ chức cho biết BIFF nằm trong nhóm 17 liên hoan phim hàng đầu được FIAPF công nhận, cùng với những sự kiện danh tiếng như Cannes, Berlin và Venice.

BIFF năm nay giới thiệu 247 tác phẩm đến từ 59 quốc gia, mức cao nhất kể từ năm 2019, trong đó có 95 phim ra mắt thế giới tại liên hoan.

Một dấu mốc đáng chú ý khác là Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã đưa BIFF vào danh sách 6 liên hoan phim có giải thưởng đủ điều kiện để tác phẩm đoạt giải được xem xét cho đề cử Oscar ở hạng mục Phim truyện quốc tế xuất sắc nhất. Điều này được kỳ vọng góp phần nâng cao sức ảnh hưởng quốc tế của BIFF cũng như điện ảnh châu Á.

Tại hạng mục tranh giải chính, 14 tác phẩm đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Iran, Đài Loan (Trung Quốc) và Uzbekistan sẽ cạnh tranh giải thưởng Busan.

Ban giám khảo gồm 7 thành viên, do đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Trương Nghệ Mưu làm trưởng ban, đảm nhiệm việc lựa chọn tác phẩm chiến thắng.

Đối với điện ảnh Hàn Quốc, bộ phim “The Table: Day and Night” của đạo diễn Kim Jong Kwan được chọn chiếu mở màn.

Một số tác phẩm đáng chú ý khác gồm phim về tuổi mới lớn “Dora” của July Chung và “Still Shining,” đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của nữ diễn viên kỳ cựu Kim Hye Ja sau 9 năm.

Theo Ban tổ chức, BIFF năm nay quy tụ nhiều đạo diễn, diễn viên Hàn Quốc tham gia các chương trình giao lưu với khán giả, trong đó có đạo diễn Lee Chang Dong cùng êkíp phim “Possible Love,” cũng như các diễn viên Kim Go Eun, Kim Min Ha và Shin Min A.

Liên hoan cũng thu hút nhiều gương mặt nổi tiếng của điện ảnh quốc tế như Maggie Gyllenhaal, Isabelle Huppert, Zhou Xun và Fan Bingbing. Đạo diễn Alfonso Cuarón, tác giả các phim từng đoạt nhiều giải thưởng như “Gravity” và “Roma,” lần đầu tiên đến Hàn Quốc tham dự BIFF.

Điện ảnh Việt Nam có tới 5 phim được lựa chọn tham dự BIFF 31 tại 4 hạng mục khác nhau - nhiều hạng mục nhất từ trước đến nay. Nổi bật trong số các phim Việt Nam tham dự Liên hoan phim Quốc tế Busan năm nay là “1982” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, được lựa chọn tranh giải ở hạng mục Vision-Asia.

Ngoài ra, Việt Nam còn các tác phẩm khác như “Sợi chỉ đỏ” của đạo diễn Hàm Trần, công chiếu thế giới lần đầu tại hạng mục Midnight Passion, “Thính giác” của đạo diễn Lê Bảo và “Hộ linh tráng sỹ” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình góp mặt tại chương trình A Window on Asian Cinema, “Em bé đồng bóng, em bé ngạo nghễ và em bé đau lòng” của đạo diễn Nông Nhật Quang, trình chiếu tại hạng mục Wide Angle: Documentary Showcase.

Với định hướng là liên hoan phim chuyên tôn vinh điện ảnh châu Á, BIFF năm nay trao giải Nhà làm phim châu Á của năm cho nữ diễn viên Michelle Yeoh, người châu Á đầu tiên giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Trong khi đó, giải Camellia được trao cho đạo diễn Hong Kong (Trung Quốc) Ann Hui nhằm ghi nhận những đóng góp lâu dài của bà đối với việc thúc đẩy vai trò và quyền năng của phụ nữ trong ngành điện ảnh.

Bên cạnh hoạt động chiếu phim và giao lưu, Chợ Nội dung và Phim châu Á sẽ diễn ra từ ngày 10-13/10, tạo không gian kết nối các nhà làm phim, nhà đầu tư và nhà phân phối quốc tế.

Ban tổ chức BIFF 31 cho rằng việc được công nhận là liên hoan phim “hạng A”, cùng với số lượng phim tham dự tăng cao và sự hiện diện của nhiều tên tuổi quốc tế, được kỳ vọng giúp BIFF tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những sự kiện điện ảnh quan trọng nhất của châu Á, đồng thời nâng cao vị thế của Busan và Hàn Quốc trong ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.

Theo TTXVN/Vietnam+