Rời VTV, đạo diễn Đỗ Thanh Hải gia nhập Sun Group

(GLO)- Sau khi thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) theo nguyện vọng cá nhân, đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải chính thức gia nhập Tập đoàn Sun Group từ ngày 5-10, đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc, kiêm Tổng giám đốc khối Điện ảnh và Nghệ thuật biểu diễn.

Theo đó, ông Đỗ Thanh Hải sẽ phụ trách lĩnh vực điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn trong vai trò mới tại Sun Group.

Trước khi chuyển sang Sun Group, ông Đỗ Thanh Hải là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Thường trực VTV.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Ảnh: VTV

Ngày 2-10, VTV tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 398-QĐNS/TW, Ban Bí thư quyết định ông Đỗ Thanh Hải thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Thường trực VTV và nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1-10-2026. Ông được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Ông Đỗ Thanh Hải được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc VTV vào tháng 9-2020. Trước đó, ông có nhiều năm công tác tại VTV, trong đó có thời gian giữ chức Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC).

Tại hội nghị ngày 2-10, Ban Bí thư đồng thời quyết định bổ nhiệm 3 Phó Tổng giám đốc VTV.

Đỗ Thanh Hải sinh năm 1973, tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh năm 1996 tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Năm 2010, ông hoàn thành chương trình thạc sĩ nghệ thuật điện ảnh - truyền hình. Ông cũng từng học tập, đào tạo chuyên môn về truyền hình tại DW - Học viện Deutsche Welle, Cộng hòa Liên bang Đức, năm 2008.

Trong lĩnh vực đạo diễn, ông được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Xin hãy tin em, Của để dành, Phía trước là bầu trời và Nhà có ba chị em. Những tác phẩm này góp phần tạo dấu ấn của phim truyền hình Việt Nam trong nhiều giai đoạn.

Trong thời gian giữ vai trò quản lý tại VFC, ông cũng gắn với quá trình phát triển nhiều chương trình và phim truyền hình được phát sóng trên VTV.

Tháng 7-2026, ông Đỗ Thanh Hải bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về nghệ thuật kể chuyện phim truyện truyền hình tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Từ ngày 5-10, ông Đỗ Thanh Hải bắt đầu công việc tại Sun Group với hai vai trò Phó Tổng giám đốc Tập đoàn và Tổng giám đốc khối Điện ảnh và Nghệ thuật biểu diễn.

Sun Group là tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản, hạ tầng, hàng không và nghệ thuật. Trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, doanh nghiệp đã đầu tư cho các hoạt động biểu diễn, trong đó có Sun Symphony Orchestra và nhiều chương trình, lễ hội nghệ thuật tại các địa phương.

Việc đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại khối Điện ảnh và Nghệ thuật biểu diễn đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và quản lý văn hóa của đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải.