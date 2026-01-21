(GLO)- Trong 5 ngày (từ 13 đến 17-3), Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tài trợ tổ chức khóa học nhiếp ảnh tại khu vực đầm Thị Nại, dành cho tối đa 12 nhiếp ảnh gia Việt Nam. Khóa học nằm trong dự án hợp tác Pháp - Việt Vivre avec les fleuves (Sống cùng dòng sông).

Khóa học do các nhiếp ảnh gia Nicolas Cornet, Bình Đặng và Hà Đào hướng dẫn. Các học viên được khuyến khích nghiên cứu trước đề tài và đề xuất góc tiếp cận riêng, quá trình thực hiện bộ ảnh phải diễn ra trong thời gian khóa học.

Khóa học khuyến khích học viên ghi nhận những quan sát và tư liệu trực tiếp từ thực địa, đa dạng sinh học, sinh kế gắn với nguồn nước, hệ quả của biến đổi khí hậu và tác động con người.

Cồn Chim ẩn mình giữa vùng đầm Thị Nại mênh mông. Ảnh: Dũng Nhân

Theo đó, mỗi học viên sẽ thực hiện một bộ ảnh gồm 10-15 tấm hình tại khu vực đầm Thị Nại và các khu vực lân cận dọc theo đầm. Chủ đề bộ ảnh xoay quanh đời sống của hệ sinh thái và đa dạng sinh học; cách con người sinh sống, làm việc và tương tác với thiên nhiên; những thay đổi của môi trường dưới tác động của con người và biến đổi khí hậu.

Với diện tích hơn 5.000 ha, đầm Thị Nại là một không gian sinh thái và văn hóa đặc thù, với những cánh rừng ngập mặn rộng lớn, được ví như “lá phổi xanh” của khu vực, cùng mạng lưới kênh rạch đan xen. Tại đây, các học viên có thể quan sát mối liên hệ giữa cư dân các làng ven đầm.

Dự án lần này hướng tới việc xây dựng cách tiếp cận chung và mang tính chiến lược đối với hệ thống sông ngòi trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đô thị hóa nhanh chóng, coi sông ngòi vừa là hệ sinh thái thiết yếu, vừa là nguồn lực quan trọng cho phát triển lãnh thổ bền vững. Qua đó góp phần hình thành các giải pháp tổng hợp, liên ngành nhằm ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái sông.