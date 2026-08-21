Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

(GLO)- Bằng cách đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền và gắn phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

Sân khấu hóa tuyên truyền pháp luật

Tối 19-8, tại phường Hoài Nhơn Đông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác tuyên truyền, PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2030” (Đề án 1371) tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình tuyên truyền, PBGDPL với nhiều hoạt động thiết thực.

Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 trao quà cho học sinh vượt khó học giỏi ở phường Hoài Nhơn Đông. Ảnh: H.P

Không gian chương trình sôi động với các tiết mục văn nghệ, dân vũ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và tình đoàn kết quân - dân.

Xen kẽ là những tiểu phẩm sân khấu hóa được xây dựng từ các tình huống gần gũi trong đời sống, giúp những quy định pháp luật vốn khô khan trở nên dễ hiểu, dễ nhớ.

Ấn tượng là tiểu phẩm về Luật Nghĩa vụ quân sự, tái hiện câu chuyện một thanh niên và người cha ban đầu chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Qua tuyên truyền, giải thích của cán bộ địa phương, 2 cha con dần hiểu rõ ý nghĩa của việc thanh niên lên đường nhập ngũ, từ đó chuyển biến nhận thức, đồng thuận và tự giác chấp hành.

Lãnh đạo Sở Tư pháp cùng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ chương trình tuyên truyền pháp luật. Ảnh: H.P

Các tiết mục về tình quân - dân cũng để lại nhiều cảm xúc khi tái hiện hình ảnh cán bộ, chiến sĩ gần gũi, giúp đỡ nhân dân, chăm lo gia đình chính sách, người nghèo.

Nội dung còn lồng ghép hình ảnh cán bộ, chiến sĩ tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm, bám địa bàn, phối hợp với các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Điểm mới của chương trình năm nay là ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng các video tình huống pháp luật ngắn gọn, trực quan. Đồng thời, tổ chức mini game hỏi - đáp pháp luật có thưởng. Các câu hỏi gắn với những tình huống cụ thể, tạo không khí sôi nổi, giúp người dân vừa tham gia chương trình, vừa củng cố kiến thức pháp luật.

Chương trình còn được livestream trên Fanpage Báo Gia Lai điện tử, các Fanpage của LLVT Quân khu 5 và “Bên Bờ Sông Kôn” của LLVT tỉnh Gia Lai; qua đó, mở rộng phạm vi tiếp cận, lan tỏa nội dung tuyên truyền đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh.

Đông đảo người dân đến xem chương trình tuyên truyền, PBGDPL tại phường Hoài Nhơn Đông. Ảnh: H.P

Theo dõi chương trình, thanh niên Huỳnh Quốc Nam (18 tuổi, tổ dân phố Định Công) chia sẻ: “Qua các tiểu phẩm và phần giao lưu, hỏi - đáp, em hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật, nhất là trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cách tuyên truyền sinh động, gần gũi giúp chúng em dễ tiếp thu, dễ nhớ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật”.

Ông Trương Văn Quốc (60 tuổi, tổ dân phố Ca Công) cho biết: “Điều tôi thích là bộ đội tuyên truyền rất nhẹ nhàng, không khô cứng, vừa có văn nghệ, tiểu phẩm, vừa có hỏi đáp nên bà con ai cũng hào hứng theo dõi”.

Khám bệnh phát thuốc miễn phí cho người dân trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: H.P

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức trao 200 suất quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó học giỏi, trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19; trong đó phường Hoài Nhơn Đông 100 suất, phường Hoài Nhơn 50 suất và phường Hoài Nhơn Bắc 50 suất.

Ngoài ra, đội ngũ y, bác sĩ ngành y tế phối hợp với lực lượng quân y khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 400 người dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo.

Cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên, thanh niên cũng ra quân thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”, dọn vệ sinh khu vực bờ biển Hoài Nhơn Đông, thu gom rác thải và tổ chức cắt tóc miễn phí cho người dân.

Lan tỏa pháp luật từ cơ sở

Không chỉ tại phường Hoài Nhơn Đông, thời gian qua, LLVT tỉnh Gia Lai đã triển khai Đề án 1371 bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn.

Các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL được tổ chức tại nhiều xã, phường; trong đó có Phù Mỹ Đông và Ia Mơ, tạo sức lan tỏa và thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia.

LLVT tỉnh Gia Lai đã triển khai Đề án 1371 bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn. Ảnh: H.P

Thay vì chỉ tuyên truyền theo hình thức hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh chú trọng sân khấu hóa nội dung pháp luật, tổ chức giao lưu, hỏi - đáp, trò chơi tìm hiểu pháp luật và đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số.

Những quy định liên quan trực tiếp đến đời sống được cụ thể hóa bằng tình huống gần gũi, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và biết cách vận dụng trong thực tế.

Cùng với đổi mới hình thức tuyên truyền, các đơn vị còn lồng ghép phổ biến pháp luật với công tác dân vận, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh khó khăn và nhiều hoạt động hỗ trợ người dân.

Cách làm này tạo thêm những điểm tiếp xúc gần gũi giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân, qua đó đưa nội dung pháp luật vào đời sống một cách tự nhiên, thiết thực.

Thay vì chỉ tuyên truyền theo hình thức hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh chú trọng sân khấu hóa hay lồng ghép nội dung pháp luật vào các tiết mục văn nghệ. Ảnh: H.P

Trực tiếp tham gia tuyên truyền tại cơ sở, Thiếu tá Đinh Trung Khiếu - Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 739) cho biết: Qua thực tế, những nội dung được chuyển tải bằng hình ảnh, tình huống sân khấu hóa, giao lưu và hỏi - đáp thường tạo được sự chú ý, tương tác tốt hơn.

Người dân không chỉ nghe mà còn trực tiếp trao đổi, xử lý tình huống, từ đó hiểu rõ hơn các quy định và biết cách vận dụng vào cuộc sống hằng ngày.

Đại tá Võ Tấn Tài (thứ 4 từ phải sang) trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình tuyên truyền pháp luật tại phường Hoài Nhơn Đông. Ảnh: H.P

Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh - cho rằng, hiệu quả của công tác tuyên truyền pháp luật không chỉ nằm ở số lượng hoạt động được tổ chức mà quan trọng hơn là người dân hiểu, nhớ và tự giác chấp hành pháp luật.

“Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, bám sát đặc điểm từng địa bàn, từng đối tượng; đồng thời phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong vận động nhân dân, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, củng cố niềm tin và thế trận lòng dân vững chắc” - Đại tá Võ Tấn Tài nhấn mạnh.